Перераспределение долей в зерновом холдинге

В результате плановой процедуры по увеличения уставного капитала, длившейся около двух месяцев, структура «Деметра-Холдинга», объединяющего активы в области экспортной транспортной логистики и трейдинга группы ВТБ, претерпела изменения.

Доля ВТБ снизилась с 50% до 45,001%. Доли партнеров – АО «Гранум» и Marathon Group увеличились до 27,5% и 27,499% соответственно.

Привлеченные средства будут направлены на снижение долговой нагрузки.

Как пояснили SeaNews в холдинге, это решение, принятое ключевые инвесторами в рамках стратегии развития бизнеса, утвержденной в начале 2021 года, «позволит «Деметра-Холдинг» продолжить уверенное развитие ключевых направлений бизнеса и выстраивание эффективной вертикально интегрированной экосистемы зерновой логистики, трейдинга и экспорта».

Напомним, группа ВТБ в 2018 году начала работу по созданию крупного игрока на российском зерновом рынке. Для этого ВТБ активно покупал инфраструктурные активы — ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (35,36%), ООО «Новороссийский зерновой терминал» (100%), ООО «Зерновой Терминальный Комплекс «Тамань» (50%). Также «Деметра-Холдингу» принадлежит 50% минус 1 акция в АО «Объединенная зерновая компания», 50,01% в железнодорожном операторе «РусТрансКом» и 75% акций ГК Smartseeds – цифровой платформы для перевозок зерна в России. Кроме этого, холдинг владеет 100% акций ООО «Мирогрупп Ресурсы», входящего в тройку крупнейших российских экспортера зерна, и 100% ООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов».

Фото: «Деметра-Холдинга»