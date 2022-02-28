Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Перераспределение долей в зерновом холдинге
28.02.2022

Перераспределение долей в зерновом холдинге


    • В результате плановой процедуры по увеличения уставного капитала, длившейся около двух месяцев, структура «Деметра-Холдинга», объединяющего активы в области экспортной транспортной логистики и трейдинга группы ВТБ, претерпела изменения.

    Доля ВТБ снизилась с 50% до 45,001%. Доли партнеров – АО «Гранум» и Marathon Group увеличились до 27,5% и 27,499% соответственно.

    Привлеченные средства будут направлены на снижение долговой нагрузки.

    Как пояснили SeaNews в холдинге, это решение, принятое ключевые инвесторами в рамках стратегии развития бизнеса, утвержденной в начале 2021 года, «позволит «Деметра-Холдинг» продолжить уверенное развитие ключевых направлений бизнеса и выстраивание эффективной вертикально интегрированной экосистемы зерновой логистики, трейдинга и экспорта».

    Напомним, группа ВТБ в 2018 году начала работу по созданию крупного игрока на российском зерновом рынке. Для этого ВТБ активно покупал инфраструктурные активы — ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (35,36%), ООО «Новороссийский зерновой терминал» (100%), ООО «Зерновой Терминальный Комплекс «Тамань» (50%). Также «Деметра-Холдингу» принадлежит 50% минус 1 акция в АО «Объединенная зерновая компания», 50,01% в железнодорожном операторе «РусТрансКом» и 75% акций ГК Smartseeds – цифровой платформы для перевозок зерна в России. Кроме этого, холдинг владеет 100% акций ООО «Мирогрупп Ресурсы», входящего в тройку крупнейших российских экспортера зерна, и 100% ООО «Ипатовский комбинат хлебопродуктов».

    Фото: «Деметра-Холдинга»


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.01.2022
    Рекорд НЗТ по приему зерновозов
    ООО «НЗТ», входящее в «Деметра-Холдинг», объединяющий активы в области транспортной экспортной логистики и трейдинга […]
    Деметра-ХолдингзерновозыНЗТРекорд
    0
    21.02.2022
    В Новороссийске построят глубоководные причалы
    Пропускная способность по экспорту зерновых увеличится на 9 млн тонн
    Деметра-ХолдингНЗТНКХПНовая пристань
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.02.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2022
    25.02.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 вырос на 17,5%
    25.02.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 14 февраля 2022 года
    25.02.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 года в деталях
    24.02.2022 Роттердам вернулся на уровень допандемийного 2019 года
    22.02.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе 2022 года
    Госрегулирование Показать всё
    22.02.2022 Портовикам придется платить в 10 раз больше за экологические нарушения
    18.02.2022 «Бронка» переходит к Ростеху
    14.02.2022 Часть акватории Мурманского порта вошла в ТОР «Столица Арктики»
    08.02.2022 Новый гендиректор в Росморпорте
    31.01.2022 Порты Азов и Феодосия расширят
    31.01.2022 Новый руководитель в Росжелдоре
  • Войти