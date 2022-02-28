Как будут сменяться украинские моряки

Профсоюз работников морского транспорта Украины из-за приостановки воздушного сообщения между Украиной и другими странами рекомендовал:

Морякам, у которых истек максимальный срок действия контрактов и которые были или должны быть репатриированы, рекомендуется оставаться на борту до тех пор, пока возвращение не станет возможным и безопасным. Компаниям рекомендуется по мере необходимости продлевать трудовые договоры моряков.

Морякам, которые желают вернуться домой по истечении срока трудовых договоров / при увольнении, компания должна приобрести авиабилеты в соседние с Украиной дружественные страны (основные аэропорты – Кишинев, Молдова и Варшава, Польша; Венгрия, Словакия, Румыния), а также возместить расходы на проезд до украинской сухопутной границы / пунктов пропуска. В этом случае компаниям рекомендуется погасить остаток заработной платы моряков, по их желанию, наличными, до высадки с судна.