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Как будут сменяться украинские моряки
28.02.2022

Как будут сменяться украинские моряки


    • Профсоюз работников морского транспорта Украины из-за приостановки воздушного сообщения между Украиной и другими странами рекомендовал:

    Морякам, у которых истек максимальный срок действия контрактов и которые были или должны быть репатриированы, рекомендуется оставаться на борту до тех пор, пока возвращение не станет возможным и безопасным. Компаниям рекомендуется по мере необходимости продлевать трудовые договоры моряков.

    Морякам, которые желают вернуться домой по истечении срока трудовых договоров / при увольнении, компания должна приобрести авиабилеты в соседние с Украиной дружественные страны (основные аэропорты – Кишинев, Молдова и Варшава, Польша; Венгрия, Словакия, Румыния), а также возместить расходы на проезд до украинской сухопутной границы / пунктов пропуска. В этом случае компаниям рекомендуется погасить остаток заработной платы моряков, по их желанию, наличными, до высадки с судна.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


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