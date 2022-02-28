Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Hyundai Heavy Industries меняет название
28.02.2022

Hyundai Heavy Industries меняет название


    • Hyundai Heavy Industries проводит ребрендинг и меняет название на HD Hyundai, сообщает корейское издание Pulse.

    Кроме того, HHI увеличивает инвестиции в автономные навигационные технологии, в том числе путем создания компании Avikus, поставщика решений в области таких технологий.

    По данным издания, Hyundai Heavy также приобрела через внебиржевые торги акции Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, дочерней компании группы HHI, на сумму 209 млн долларов. Таким образом доля Hyundai Heavy в KSOE увеличились с 30,95% до 35,5%.

    Фото: Pulse


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.01.2022
    “КИТ” среди транспортных компаний: GTD возвращает прежнее название
    С января 2022 года перевозчик сборных грузов GTD будет снова называться КИТ. Директор компании […]
    ГТДКИТРебрендинг
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.02.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2022
    25.02.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 вырос на 17,5%
    25.02.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 14 февраля 2022 года
    25.02.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 года в деталях
    24.02.2022 Роттердам вернулся на уровень допандемийного 2019 года
    22.02.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе 2022 года
    Госрегулирование Показать всё
    22.02.2022 Портовикам придется платить в 10 раз больше за экологические нарушения
    18.02.2022 «Бронка» переходит к Ростеху
    14.02.2022 Часть акватории Мурманского порта вошла в ТОР «Столица Арктики»
    08.02.2022 Новый гендиректор в Росморпорте
    31.01.2022 Порты Азов и Феодосия расширят
    31.01.2022 Новый руководитель в Росжелдоре
  • Войти