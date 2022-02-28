Hyundai Heavy Industries меняет название

Hyundai Heavy Industries проводит ребрендинг и меняет название на HD Hyundai, сообщает корейское издание Pulse.

Кроме того, HHI увеличивает инвестиции в автономные навигационные технологии, в том числе путем создания компании Avikus, поставщика решений в области таких технологий.

По данным издания, Hyundai Heavy также приобрела через внебиржевые торги акции Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, дочерней компании группы HHI, на сумму 209 млн долларов. Таким образом доля Hyundai Heavy в KSOE увеличились с 30,95% до 35,5%.

Фото: Pulse