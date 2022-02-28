Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 года: снизилась перевалка зерна

В январе 2022 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился относительно показателя января 2021 года на 17,1%.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, положительная динамика наблюдается практически по всем направлениям. Экспорт вырос на 14,9%, импорт – на 23,1%. В транзите было перевалено на 37,1% больше, чем в январе 2021 года. Каботаж, напротив, снизился на 32%.

В январе этого года доля Азово-Черноморского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,5%.

В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В январе 2022 года доли нефти и нефтепродуктов составляли 33,1% и 23,9% от общего объема перевалки соответственно. Третьим по объемам грузом был уголь и кокс – 14,9%. На зерно приходилось 10,2%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте накатных грузов (ро-ро), перевалка которых выросла в 2,2 раза. Угля и кокса было обработано на 95,9% больше, чем в январе 2021 года, оборот сахара вырос на 89,7%.

Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке металлолома (-99,4%), прочих навалочных грузов (-58,2%) и зерна (-41,4%).

В январе 2022 года доля порта Новороссийск в общем грузообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 60,1%, доли портов Тамань и Туапсе были 14,6% и 7,9% соответственно.

Более подробная статистика грузооборота портов Азово-Черноморского и других бассейнов доступна по подписке.