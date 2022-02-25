Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Приморье появится универсальный перегрузочный комплекс на 1,5 млн тонн
25.02.2022

В Приморье появится универсальный перегрузочный комплекс на 1,5 млн тонн


    • Универсальный перегрузочный комплекс мощностью 1,5 млн тонн/год построят в поселке Славянка Приморского края. Проект, который обеспечит транспортную обработку, складирование, хранение и перевозку международных грузов, реализует резидент свободного порта Владивосток АО «Международный морской перегрузочный терминал», сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

    «Мы создаем мощный транспортно-логистический комплекс. Ранее полученный опыт работы, максимальная приближенность порта Славянка к основным рынкам и международному транспортному коридору «Приморье-2» сделают терминал конкурентоспособным по сравнению с другими портами ввиду скорости доставки грузов и экономии авто- и железнодорожных тарифов. Этот критерий в условиях кризиса приобретает особое значение, поскольку транспортно-логистические компании ищут наиболее выгодные и экономичные маршруты, и новый универсальный терминал в Славянке будет способствовать привлечению грузопотока и развитию транспортно-логистической и портово-производственной инфраструктуры на юге Дальнего Востока. Основные игроки – порты Восточный и порт Владивосток, которые фокусируются на коридоре «Приморье-1», имеющем иное международное стратегическое значение, конкуренцию нам не составят», – сказал генеральный директор АО «Международный морской перегрузочный терминал» Виталий Пушкарев.

    Строящийся перегрузочный комплекс имеет морские, авто- и железнодорожные подходы.

    Проектом предусмотрено строительство новых и реконструкция имеющихся объектов, приобретение оборудования и современной техники: портальных кранов, экскаваторов и автопогрузчиков, положительно зарекомендовавшей себя на рынке перевалки Приморского края. Это позволит быстро и эффективно проводить работы на терминале в соответствии с требованиями к услугам транспортной обработки грузов. Кроме того, будет проведено техническое перевооружение, реконструкция и строительство новых подъездных железнодорожных путей необщего пользования общей площадью 4,2 км. На выделенном земельном разместятся склад для хранения обслуживающего инвентаря железной дороги и контейнерная площадка.

    Проект резидента свободного порта Владивосток предполагается реализовать до 2025 года. Общий объем инвестиционных вложений превысит 1,8 млрд рублей.

    В настоящее время получено разрешение на реконструкцию достроечного причала длиной более 230 метров, также будет установлен створный знак для безопасности мореплавания.

    После выхода на полную операционную мощность резидент свободного порта Владивосток планирует заняться перевозкой контейнеров и зерна.

    Фото: Минвостокразвития


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.02.2022
    В портах Приморья проведут генеральную уборку
    До 2024 года в акваториях Приморского края начнется подъем затонувших судов. В этом году […]
    затонувшие судаПриморский край
    0
    19.01.2022
    В Приморском крае построят терминал по перевалке СУГ
    Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство морского терминала для […]
    Инвестпроектморской терминалПриморский крайСУГ
    0
    15.02.2022
    Дефицит холодильных мощностей в дальневосточных портах
    Порты Дальнего Востока сталкиваются с острой нехваткой холодильных мощностей – дефицит в период путины […]
    ВостокгоспланДальний ВостокдефицитПриморский край
    0
    11.01.2022
    Новый портовый проект в Приморском крае
    ООО «Морской терминал «Коулстар» разработало декларацию о намерениях инвестирования почти 60 млрд рублей в […]
    морской портПортовые проектыПриморский край
    0
    24.01.2022
    Скопление грузовых составов на порты в Приморском крае
    Снижение выгрузки на стороне грузополучателей во время сильных циклонов в конце прошлого года осложнило […]
    ВладивостокДальневосточная железная дорогаПортыПриморский край
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.02.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 вырос на 17,5%
    25.02.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 14 февраля 2022 года
    25.02.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 года в деталях
    24.02.2022 Роттердам вернулся на уровень допандемийного 2019 года
    22.02.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе 2022 года
    21.02.2022 Контейнерооборот Гонконга, январь 2022
    Госрегулирование Показать всё
    22.02.2022 Портовикам придется платить в 10 раз больше за экологические нарушения
    18.02.2022 «Бронка» переходит к Ростеху
    14.02.2022 Часть акватории Мурманского порта вошла в ТОР «Столица Арктики»
    08.02.2022 Новый гендиректор в Росморпорте
    31.01.2022 Порты Азов и Феодосия расширят
    31.01.2022 Новый руководитель в Росжелдоре
  • Войти