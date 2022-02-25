В Приморье появится универсальный перегрузочный комплекс на 1,5 млн тонн

Универсальный перегрузочный комплекс мощностью 1,5 млн тонн/год построят в поселке Славянка Приморского края. Проект, который обеспечит транспортную обработку, складирование, хранение и перевозку международных грузов, реализует резидент свободного порта Владивосток АО «Международный морской перегрузочный терминал», сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Мы создаем мощный транспортно-логистический комплекс. Ранее полученный опыт работы, максимальная приближенность порта Славянка к основным рынкам и международному транспортному коридору «Приморье-2» сделают терминал конкурентоспособным по сравнению с другими портами ввиду скорости доставки грузов и экономии авто- и железнодорожных тарифов. Этот критерий в условиях кризиса приобретает особое значение, поскольку транспортно-логистические компании ищут наиболее выгодные и экономичные маршруты, и новый универсальный терминал в Славянке будет способствовать привлечению грузопотока и развитию транспортно-логистической и портово-производственной инфраструктуры на юге Дальнего Востока. Основные игроки – порты Восточный и порт Владивосток, которые фокусируются на коридоре «Приморье-1», имеющем иное международное стратегическое значение, конкуренцию нам не составят», – сказал генеральный директор АО «Международный морской перегрузочный терминал» Виталий Пушкарев.

Строящийся перегрузочный комплекс имеет морские, авто- и железнодорожные подходы.

Проектом предусмотрено строительство новых и реконструкция имеющихся объектов, приобретение оборудования и современной техники: портальных кранов, экскаваторов и автопогрузчиков, положительно зарекомендовавшей себя на рынке перевалки Приморского края. Это позволит быстро и эффективно проводить работы на терминале в соответствии с требованиями к услугам транспортной обработки грузов. Кроме того, будет проведено техническое перевооружение, реконструкция и строительство новых подъездных железнодорожных путей необщего пользования общей площадью 4,2 км. На выделенном земельном разместятся склад для хранения обслуживающего инвентаря железной дороги и контейнерная площадка.

Проект резидента свободного порта Владивосток предполагается реализовать до 2025 года. Общий объем инвестиционных вложений превысит 1,8 млрд рублей.

В настоящее время получено разрешение на реконструкцию достроечного причала длиной более 230 метров, также будет установлен створный знак для безопасности мореплавания.

После выхода на полную операционную мощность резидент свободного порта Владивосток планирует заняться перевозкой контейнеров и зерна.

Фото: Минвостокразвития