Продуктовый импорт, 2021 год: поставки молока и сливочного масла сократились

По итогам 2021 года, по данным Федеральной таможенной службы, в Россию было завезено 223 тыс. тонн свежего и мороженого мяса – на 17,3% меньше показателя 2020 года. В то же время свежего и мороженого мяса птицы поставили на 5,9% больше, чем годом ранее, – 242,2 тыс. тонн. Рыбы за отчетный период года было завезено 433,6 тыс. тонн – на 9,9% больше, чем годом ранее. Поставки изделий и консервов из мяса были на уровне 22,3 тыс. тонн, что на 14,4% больше, чем в 2020 году.

Поставки молока и сгущенных сливок по итогам 2021 года составили 130,5 тыс. тонн – на 12% меньше, чем в 2020 году. Импорт сливочного масла составил 125,3 тыс. тонн – на 5,9% меньше, чем годом ранее. Импортного сыра и творога в 2021 году завезли 325,8 тыс. тонн – на 4,1% больше, чем годом ранее.

Импорт пальмового масла по итогам 2021 года достиг 1,1 млн тонн – на 7,2% больше показателя 2020 года. Растительного масла в Россию завезли 1,4 тыс. тонн, на 7,7% больше, чем по итогам 2020 года.

Импорт цитрусовых в 2021 году вырос на 0,6% и составил 1,71 млн тонн. Импорт яблок и бананов сократился на 5,8% (до 965,7 тыс. тонн) и на 4,1% (до 1,5 млн тонн) соответственно.

По итогам отчетного года поставки сахара-сырца составили 10,5 тыс. тонн – на 23,5% больше, чем годом ранее. Объем импорта белого сахара составил 150,7 тыс. тонн – на 10,6% ниже уровня 2020 года.

Поставки кофе на российский рынок за 2021 год составили 243,4 тыс. тонн (плюс 5,3%), импорт чая составил 157,9 тыс. тонн (плюс 4,2%).

Отметим, что в декабре по сравнению с показателем аналогичного месяца 2020 года наблюдается рост поставок пальмового масла (плюс 41,2% до 101,1 тыс. тонн), рыбы (плюс 4,8% до 50,5 тыс. тонн), сыра и творога (плюс 1,4% до 29 тыс. тонн), свежего и мороженого мяса птицы (плюс 30,8% до 22,1 тыс. тонн) и изделий и консервов из мяса (плюс 57,1% до 2,2 тыс. тонн). По остальным исследуемым продуктам питания отмечена отрицательная динамика.

По сравнению с уровнем ноября 2021 года в декабре сократились поставки бананов, сыров и творога, молока, белого сахара, сахара-сырца и консервов из мяса, по другим продуктам питания наблюдается положительная динамика.

В декабре 2021 года кофе было ввезено 16,9 тыс. тонн – на 17,2% меньше уровня декабря 2020 года и на 32,4% меньше показателя предыдущего месяца. Чая в Россию завезли 10,5 тыс. тонн – на 1,9% меньше, чем в декабре 2020 года и на 33,9% меньше, чем в ноябре 2021 года.