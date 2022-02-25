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В какие страны сокращался экспорт в 2021 года в деталях
25.02.2022

Экспорт из регионов в 2021 году в деталях


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