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Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 вырос на 17,5%
25.02.2022

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 вырос на 17,5%

    • В январе 2022 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос относительно показателя аналогичного месяца 2021 года на 17,5%.

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился на 14,9%, импорт – на 20,2%. В транзите было перевалено в два раза больше, чем годом ранее.

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2022 года соответствовала 17,2%.

    Груженых контейнеров было обработано на 21,4% больше, чем в январе 2021 года. Из общего объема груженых 23,9% приходилось на рефконтейнеры, 76,1% – на сухие. 59,5% груженых контейнеров прошли в импорте, 40,5% – в экспорте, 0,02% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров выросла на 6,8%.

    В январе этого года доля порта Новороссийск в общем контейнерообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 99,2%, Азов обработал 0,8%, на Темрюк приходилось 0,01%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов Азово-Черноморского и других бассейнов доступна по подписке.


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