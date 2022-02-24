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импорт
24.02.2022

Импорт в регионы в 2021 году


    • В 2021 году в Россию было импортировано товаров на сумму 293,4 млрд долларов, на 26,6% больше по сравнению с 2020 годом. В физическом выражении поставки увеличились на 4,3% и составили 130,3 млн тонн.

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    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в денежном выражении бОльшая часть импорта в Россию идет в Центральный федеральный округ (63,3%). По итогам 2021 года поставки в ЦФО выросли на 26,1%. Импорт в Северо-Западный федеральный округ увеличился на 24,1%, в Южный федеральный округ – на 17,7%. В Приволжский федеральный округ было ввезено на 24,4% больше товаров, чем годом ранее. На 31,7% выросли поставки в Уральский федеральный округ, на 23% – в Сибирский федеральный округ. Импорт в Дальневосточный федеральный округ увеличился на 30,9%, в Северо-Кавказский – в 3,8 раза.

    В физическом выражении более 45% импорта приходится на Центральный федеральный округ. За 2021 год поставки товаров в ЦФО увеличились на 13%. В Северо-Западный федеральный округ было ввезено на 2,6% меньше грузов, чем годом ранее. Импорт в Южный федеральный округ увеличился на 0,4%, в Приволжский федеральный округ – на 15,8%. На 17,5% снизились поставки в Уральский федеральный округ, ввоз товаров в Сибирский федеральный округ вырос на 13,9%. Поставки в Дальневосточный округ увеличились на 7,9%, в Северо-Кавказский – на 36,6%.

    Подробный анализ импорта в Россию по итогам 2021 года доступен по подписке.


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