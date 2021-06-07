Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
экспорт
07.06.2021

В какие страны рос экспорт в первом квартале 2021 года

    • Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    статистика таможни январь-март 2020

    Подписаться

    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-март 2021 года экспорт из России в денежном выражении увеличился на 1,8%, или на 1,6 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 92,1 млрд долларов. В физическом выражении вывоз товаров сократился на 3%, или на 6,6 млн тонн до 214,4 млн тонн.

    Наибольший рост стоимости экспорта в абсолютном выражении пришелся на Беларусь. На втором месте находится Великобритания. Третью позицию занимает Турция.

    В процентном выражении наибольший рост стоимости экспорта был в Сан-Марино. Также значительный рост стоимости наблюдался в Пуэрто-Рико и на Гаити.

    Лидером по приросту физического объема экспорта также является Беларусь. Вторую и третью строчки рейтинга занимают Бразилия и Китай.

    В процентах наибольший рост объема экспорта приходится на Папуа-Новую Гвинею. Вторую позицию занимает Французская Гвиана, третью – Пуэрто-Рико.

    Подробный анализ экспорта из России по итогам первого квартала 2021 года доступен по подписке.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.03.2021
    В каких регионах рос импорт в 2020 году
    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за 2020 […]
    2020ИмпортРегионыСтатистика таможни
    0
    22.04.2021
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2021 года в деталях
    Март 2021
    Только для подписчиков
    2021Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотМарт
    0
    02.04.2021
    Фрахтовые ставки из порта Новороссийск, неделя 13, 2021
    На рынке «большой воды» Черноморского региона наблюдаются многочисленные отправки из портов России и Украины зерновых […]
    Только для подписчиков
    2021НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    09.04.2021
    Грузооборот Сайменского канала
    Итоги 2 месяцев 2021
    Только для подписчиков
    2021ГрузооборотСайменский канал
    0
    19.04.2021
    Top 26-50 контейнерных линий
    По состоянию на 1 апреля 2021 года в рейтинге крупнейших контейнерных линий, занимающих в […]
    Только для подписчиков
    2021Top-26-50контейнерные линии
    0
    18.03.2021
    Грузооборот российских портов в феврале 2021 года: выросла перевалка зерна
    Февраль 2021
    2021ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    19.03.2021
    В какие страны сокращался экспорт в 2020 году
    ТОП-5 стран назначения. Итоги 2020 года
    2020Статистика таможниТСВТЭкспорт
    0
    24.05.2021
    Товарооборот между Китаем и Россией растет
    В январе-апреле этого года товарооборот между Китаем и Россией составил 40,21 млрд долларов, что […]
    2021КитайРоссияТоварооборот
    0
    29.03.2021
    Угольный морской порт Шахтерск открывает навигацию-2021
    В Угольном морском порту Шахтерск дан старт погрузочным работам. Первое судно «Golden Feng» типа […]
    2021НавигацияУгольШахтерск
    0
    07.06.2021
    Четыре составляющих трансформации бизнеса
    Пандемия заставила компании всего мира трансформироваться, причем достаточно радикально и оперативно. Кризисный коронавирусный период […]
    2021БизнесПМЭФСибур
    0
    15.03.2021
    Обзор мирового рынка бункеровки. 11 неделя 2021
    На 11 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная, однако без сильных […]
    Только для подписчиков
    2021Бункерное топливоБункеровка
    0
    07.05.2021
    Экспорт алюминия и изделий из него в январе-феврале 2021 года в деталях
    Материал подготовлен по данным online сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности […]
    Только для подписчиков
    2021Статистика таможниТСВТЦветные металлы
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    07.06.2021 21 млрд на СПГ-терминал на Камчатке
    03.06.2021 Правительство расширило границы ТОР «Приамурская»
    28.05.2021 Новые пошлины на вывоз соевых бобов
    21.05.2021 Правительство вводит пошлину на экспорт сырой древесины
    21.05.2021 Локализацию в судостроении оценят по баллам
    20.05.2021 Правительство расширило возможности системы «Одно окно»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    07.06.2021 Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2021 года увеличился на 3,4%
    07.06.2021 Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2021 года в деталях
    07.06.2021 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2021
    04.06.2021 Контейнерный рефпоезд с продуктами из Циндао в Подмосковье
    04.06.2021 P&I Club оспорил заявление Администрация Суэцкого канала по «Ever Given»
    04.06.2021 GEFCO и FESCO договорились о сотрудничестве
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти