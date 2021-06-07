В какие страны рос экспорт в первом квартале 2021 года

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По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-март 2021 года экспорт из России в денежном выражении увеличился на 1,8%, или на 1,6 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 92,1 млрд долларов. В физическом выражении вывоз товаров сократился на 3%, или на 6,6 млн тонн до 214,4 млн тонн.

Наибольший рост стоимости экспорта в абсолютном выражении пришелся на Беларусь. На втором месте находится Великобритания. Третью позицию занимает Турция.

В процентном выражении наибольший рост стоимости экспорта был в Сан-Марино. Также значительный рост стоимости наблюдался в Пуэрто-Рико и на Гаити.

Лидером по приросту физического объема экспорта также является Беларусь. Вторую и третью строчки рейтинга занимают Бразилия и Китай.

В процентах наибольший рост объема экспорта приходится на Папуа-Новую Гвинею. Вторую позицию занимает Французская Гвиана, третью – Пуэрто-Рико.

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