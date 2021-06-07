Треть всех объемов перевозок по Транссибу – уголь в Японию

На сессии «Бизнес-диалог Россия – Япония», состоявшейся 5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, ОАО «РЖД» предоставило показатели по внешнеторговым перевозкам между Россией и Японией, которые, как выяснилось, составляют существенную часть всей грузовой работы российских железных дорог.

«В 2020 году объемы внешнеторговых перевозок между Россией и Японией достигли рекордных 50,2 млн тонн, что на 5,4% больше, чем в 2019 году. Экспорт в Японию российского угля 48 млн тонн – это почти треть всех объемов перевозок по Транссибу», – сообщил первый заместитель генерального директора РЖД Сергей Павлов. По итогам января-апреля этого года рост транзитного контейнеропотока в сообщении с Японией составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 88%.

В начале этого года в Токио было открыто представительство ОАО «РЖД», в задачи которого входит продвижение транспортно-логистических услуг холдинга, укрепление инвестиционного, технологического и научно-технического сотрудничества.

Стоит обратить внимание на развитие проекта сквозного логистического сервиса TransSiberian LandBridge, который обеспечивает доставку груза из Японии в Европу в два раза быстрее, чем по морскому маршруту, не увеличивая ее стоимость, отметил С.Павлов. В ноябре-декабре 2020 года в рамках тестовых контейнерных перевозок по Транссибу была успешно реализована отправка полносоставного контейнерного поезда с японскими грузами европейским получателям.