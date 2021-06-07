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Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2021 года увеличился на 3,4%
07.06.2021

Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2021 года увеличился на 3,4%

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    Контейнерооборот Каспийского бассейна в апреле 2021 года увеличился на 3,4%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в апреле 2021 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна увеличился относительно показателя апреля 2020 года на 3,4%. Положительная динамика наблюдается в экспорте (+15,3%) и каботаже (+88,9%), отрицательная в импорте (-18,4%).

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2021 года соответствовала 0,06%.

    Груженых контейнеров было обработано на 17,4% меньше, чем в апреле 2020 года. Груженых рефконтейнеров не было. 51,5% груженых контейнеров прошли в импорте, 36,8% – в экспорте, 9,9% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 55,4%.

    В апреле 2021 года доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 79,3%, Оля перевалил 20,7%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов Каспийского и других бассейнов доступна по подписке.


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