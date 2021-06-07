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Глубоководная добывающая платформа у берегов острова Хайнань
07.06.2021

Глубоководная добывающая платформа у берегов острова Хайнань

    • В конце мая Китайская национальная шельфовая нефтегазовая корпорация (CNOOC) завершила установку глубоководной полупогружной платформы «Deep Sea No.1» для добычи и хранения углеводородов водоизмещением 100 тыс. тонн в водах у берегов острова Хайнань. Как сообщает CCTV+, это первая в мире платформа такого водоизмещения.

    Платформа высотой с 40-этажный дом была построена в восточной провинции Шаньдун. 6 февраля она прибыла на месторождение Lingshui 17-2, преодолев за 18 дней более 1600 морских миль. Затем на «Deep Sea № 1» установили оборудование и провели ряд испытаний на газовом шельфовом месторождении с глубиной 1,5 тыс. м.

    Ожидается, что «Deep Sea No.1» будет официально введена в эксплуатацию к концу июня. Ежегодно с ее помощью планируется добывать более 3 млрд куб. м природного газа. По подводным трубопроводам, огибающим остров Хайнань, газ будет поступать в регион Большого залива Гуандун – Гонконг – Макао и провинцию Хайнань.

    Видео: CCTV+


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