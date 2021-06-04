Соглашения по транспортно-инфраструктурным проектам на ПМЭФ

В ходе работы Петербургского международного экономического форума правительства краев и областей РФ подписали ряд соглашений, предусматривающих строительство новой или развитие существующей транспортной инфраструктуры.

Так, в первый день работы ПМЭФ губернатор Магаданской области Сергей Носов, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин подписали трёхстороннее соглашение о намерениях по реализации концессионных проектов в Магаданской области, сообщает пресс-служба правительства Магаданской области.

Соглашение рассматривает реализацию проекта реконструкции и модернизации гидротехнических сооружений рыбного терминала Магаданского морского порта и строительство производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения комплексного обслуживания судов, обустройства портовых служб, переработки ВБР (водные биологические ресурсы), развития прибрежного промысла и создания новых логистических схем в постпандемийный период.

Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта подписали на ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Владимир Рашевский. В рамках проекта «ЕвроХим» построит в Кингисеппском районе Ленобласти завод по производству метанола и портовый терминал для отгрузки продукции.

Новое производство будет располагаться на территории промышленной зоны «Фосфорит», где «Еврохим-Северо-Запад-2» осуществляет строительство завода по производству аммиака и карбамида. Проект «ЕвроХим Северо-Запад-3» предполагает строительство с нуля современного предприятия по производству метанола с максимальной производительностью 2,5 млн тонн в год, а также метанолопровода и портового терминала для отгрузки продукции. Объем инвестиций в проект составит 132 млрд рублей, планируется создать около 300 новых рабочих мест. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2025 год.

Еще одно соглашение по строительству транспортного объекта на полях Петербургского международного экономического форума подписали глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор АК «АЛРОСА» Сергей Иванов. Речь идет о сотрудничестве по реализации проекта строительства газопровода-отвода к производственной площадке Накынского рудного поля.

Построить газопровод-отвод планируется в 2021-2024 годах. Общий объем инвестиций в строительство составит около 2,5 млрд рублей, в том числе за счет средств АЛРОСА. Накынское рудное поле расположено в Нюрбинском районе Якутии, примерно в 280 км от города Мирного. Для освоения расположенных здесь алмазных месторождений в 2000 году был создан Нюрбинский горно-обогатительный комбинат АЛРОСА. По итогам 2020 года Нюрбинский ГОК стал крупнейшим по объемам добычи в Группе АЛРОСА, обеспечив 8,3 млн карат алмазов (27,6% от общей добычи).

Кроме того, Якутия и Республика Крым согласовали на ПМЭФ протокол совместных действий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Ряд проектов предусмотрен в области дорожно-транспортной инфраструктуры. В частности, создание воздушного моста между Якутией и Крымом по организации грузоперевозок в первую очередь предполагает поставки фруктов и овощей без посредников, что должно отразиться на итоговой цене для потребителя.

Ряд соглашений на ПМЭФ подписал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин. В частности, было подписано соглашение с ООО «ОЛР» о строительстве многофункционального транспортно-перегрузочного центра «Сухой Порт Чехов». Проект предполагает комплексное терминальное обслуживание грузов, прибывающих железнодорожным и автотранспортным путем. Создание терминала пройдет в два этапа. Ввод второй очереди в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2022 года. На первом этапе предполагается обработка 100 тыс. контейнеров, на втором этапе – 200 тыс. контейнеров. Объем инвестиций составит 3,8 млрд рублей. Будет создано более 300 рабочих мест. Планируется, что «Сухой Порт Чехов» введут в эксплуатацию в сентябре этого года.