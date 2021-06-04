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Контейнерный рефпоезд с продуктами из Циндао в Подмосковье
04.06.2021

Контейнерный рефпоезд с продуктами из Циндао в Подмосковье

    • На следующей неделе на подмосковную станцию Селятино из китайского Циндао прибудет первый ускоренный рефрижераторный поезд с автономными контейнерами. Как сообщили SeaNews в Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС), ожидается, что это произойдет 8 или 9 июня. Срок в пути составит 17-19 дней.

    В составе поезда 50 автономных сорокафутовых рефрижераторных контейнеров компании «Рефагротранс» (член АСОРПС). Автономность контейнеров позволяет значительно сократить срок доставки продуктов питания из Китая за счет простой технологии перестановки контейнеров при выполнении стыковочных операций на границе.

    На всем пути следования рефрижераторные контейнеры в автономном режиме поддерживают заданную температуру, таким образом соблюдается непрерывная холодильная цепь. Благодаря возможности дистанционного управления контейнером, контролю температуры и влажности в онлайн-режиме владельцы грузов могут следить за качеством перевозки и ежедневно отслеживать местоположение контейнера.

    «Рефрижераторный поезд из Циндао открыл регулярный сервис по ускоренной доставке различных грузов из Китая в Россию. Данный маршрут позволит значительно сократить сроки доставки груза по железной дороге из Китая в Россию и наоборот, а также транспортные расходы. И это большой плюс для российских производителей продуктов питания. Для сравнения, по морю грузы из России до Китая могут доходить за 45-50 дней», – отметил президент АСОРПС Михаил Синев.

    Из Циндао (восточная провинция Шаньдун) поезд отправился в Россию 22 мая. В обратном ускоренный рефрижераторный поезд с автономными контейнерами с экспортной российской продукцией (напитки, молочная и кондитерская продукция) должен отправиться в Китай 25 июня.


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