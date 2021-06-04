И он идет на север

ФГУП «Росморпорт» подписало на площадке XXIV Петербургского международного экономического форума договор со шведской Arctic Marine Solutions, по которому «Виктор Черномырдин» – самый большой и мощный в мире дизель-электрический ледокол – будет участвовать в ледокольном обеспечении международной научной экспедиции по океаническому бурению ArcOP в морях Северного ледовитого океана в 2022 году.

Как сообщили SeaNews в «Росморпорте», подписи под договором поставили оговор подписали генеральный директор предприятия Александр Смирнов и управляющий директор AMS Хенрик Оке Ролен. Церемония подписания прошла в присутствии министра транспорта РФ Виталия Савельева и руководителя Росморречфлота Андрея Лаврищева.

Международная научная экспедиция ArcOP посвящена изучению вопроса изменения климата в центральном Северном Ледовитом океане – последнем крупном регионе на Земле, где долгосрочная история климата остается малоизученной. Организаторами экспедиции помимо AMS выступают Европейский Консорциум Океанического Исследовательского бурения –European Consortium for Ocean Research Drilling (ECORD) и Шведский секретариат полярных исследований — Swedish Polar Research Secretariat (SPRS).

В рамках экспедиции будут выполнены научные морские операции в сложных ледовых и погодных условиях в высоких широтах Арктики на хребте Ломоносова — одной из самых отдаленных частей мира. Цель работы флота, состоящего из научного бурового судна Dina Polaris и ледоколов «Виктор Черномырдин» и «Oden», – обеспечить бурение в этом постоянно покрытом льдом регионе.

В рамках экспедиции предполагается применение передовой практики в полярных операциях. ArcOP также позволит продемонстрировать важность совместного подхода к обеспечению безопасности на море.

Участие российского ледокольного флота в обеспечении международной научно-исследовательской деятельности в Арктике позволит Российской Федерации укрепить свои позиции в качестве ведущей арктической державы, отмечают в «Росморпорте».