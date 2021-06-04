GEFCO и FESCO договорились о сотрудничестве

Группа GEFCO и Транспортная группа FESCO договорились развивать мультимодальные перевозки грузов между Россией, США, странами Европы и Юго-Восточной Азии, сообщили SeaNews в GEFCO. Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума подписали Павел Ильичев, вице-президент по стратегии и финансам Группы GEFCO, председатель Совета директоров GEFCO Россия, и президент FESCO Аркадий Коростелёв.

Используя имеющийся опыт и компетенции, компании будут сотрудничать в организации мультимодальных перевозок генеральных, контейнерных, негабаритных и сборных грузов по различным направлениям, в том числе для крупных международных клиентов. Фокус будет сделан на работе в Дальневосточном регионе России, что позволит сторонам реализовывать совместные проекты, дополняя компетенции друг друга в области логистических и таможенных процедур, цифровизации услуг для ключевых клиентов, а также целого ряда других операционных процессов.

«Уверен, что объединение экспертиз двух ведущих логистических игроков принесет несомненную пользу развитию транспортных потоков как во внутрироссийском, так и международном сообщении, и позволит увеличить объем контейнерного транзита по территории России», – прокомментировал подписанное соглашение П.Ильичев.

«Мы рассчитываем, что в партнерстве с GEFCO сможем расширить географию своих маршрутов и предложить нашим клиентам еще больше комплексных и самых современных логистических решений», – сказал А.Коростелёв.