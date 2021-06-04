Автоматизированный причал тестируют в Гуанчжоу

2 июня в порту Гуанчжоу в регионе китайского Большого залива (Гуандун – Гонконг – Макао) прошли испытания первого автоматизированного причала.
Были протестированы три системы: управление портом, интеллектуальное планирование и управление оборудованием.
При этом в Гуанчжоу была задействована техника не с традиционной магнитной навигацией, а с навигационной системой Beidou, что должно снизить затраты.
По информации Guangzhou Port Group, автоматизированный причал позволит сократить около 70% рабочей силы.
Видео: New China TV