Автоматизированный причал тестируют в Гуанчжоу

2 июня в порту Гуанчжоу в регионе китайского Большого залива (Гуандун – Гонконг – Макао) прошли испытания первого автоматизированного причала.

Были протестированы три системы: управление портом, интеллектуальное планирование и управление оборудованием.

При этом в Гуанчжоу была задействована техника не с традиционной магнитной навигацией, а с навигационной системой Beidou, что должно снизить затраты.

По информации Guangzhou Port Group, автоматизированный причал позволит сократить около 70% рабочей силы.

Видео: New China TV