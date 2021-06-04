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Автоматизированный причал тестируют в Гуанчжоу
04.06.2021

Автоматизированный причал тестируют в Гуанчжоу

    • 2 июня в порту Гуанчжоу в регионе китайского Большого залива (Гуандун – Гонконг – Макао) прошли испытания первого автоматизированного причала.

    Были протестированы три системы: управление портом, интеллектуальное планирование и управление оборудованием.

    При этом в Гуанчжоу была задействована техника не с традиционной магнитной навигацией, а с навигационной системой Beidou, что должно снизить затраты.

    По информации Guangzhou Port Group, автоматизированный причал позволит сократить около 70% рабочей силы.

    Видео: New China TV


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