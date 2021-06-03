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03.06.2021

Вторая международная конференция FREIGHT.DIGITAL 2021: Новая парадигма цифровизации транспортной отрасли в условиях COVID-19

    • Информационно-аналитическое агентство SeaNews в партнерстве с Северо-Западным институтом управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (СЗИУ РАНХиГС) проводит Вторую международную конференцию FREIGHT.DIGITAL 2021: «Новая парадигма цифровизации транспортной отрасли в условиях COVID-19».

    Конференция состоится 23-24 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге.

    В повестку дня конференции входят вопросы цифровизации и электронного документооборота для морского, автомобильного и железнодорожного транспорта, проблемы организации электронно-цифрового взаимодействия бизнеса (участников транспортного рынка) с государственными контрольными органами и другие актуальные для отрасли темы.

    С предварительной программой конференции можно ознакомиться здесь

    На конференции планируется выступление с докладами представителей международных организаций (СЕФАКТ ООН, ЕЭК), ключевых участников транспортного рынка, разработчиков информационных систем, представителей государственных органов Российской Федерации и других стран (ФТС России, Минэкономразвития, таможенных атташе Бельгии и Нидерландов, таможенных органов КНР), специалистов в сфере правового обеспечения электронного обмена документами.

    Опытом цифровизации морских портов и внедрения систем информационного взаимодействия PCS и SW поделятся представители портов Антверпен, Роттердам, Гамбург, Сингапур и других транспортных хабов, а также Большого порта Санкт-Петербург, Владивосток и Новороссийск. Запланированы интересные презентации бизнес-кейсов цифровизации в области морских перевозок, автомобильного и железнодорожного транспорта, развития экспортных услуг и других.

    Конференция нацелена на обсуждение актуальных вопросов цифровизации контейнерной отрасли, обмен передовым опытом, анализ концептуальных решений и технологических подходов, укрепление деловых связей с прицелом на создание совместных проектов.

    Регистрация уже началась – приглашаем принять участие


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