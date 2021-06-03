2 июня 2021 года в Санкт-Петербурге состоялась XI ежегодная международная конференция «ТРИЛОГИЯ» (Транспорт. Инвестиции. Логистика).

Впервые конференция проходила на полях XXIV Петербургского международного экономического форума. Мероприятие было организовано при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации, генеральным партнером традиционно выступило ОАО «РЖД».

В рамках четырех заседаний участники обсудили такие темы как: транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, развитие транзитного потенциала международных транспортных коридоров, развитие мультимодальных перевозок в Балтийском и Баренцевом/Евроарктическом регионах, перспективы увеличения грузопотоков по Северному морскому пути, развитие инфраструктуры на севере России и ЕС для их обслуживания, развитие «зеленой» транспортной инфраструктуры, снижение уровня загрязнения окружающей среды, цифровизация транспорта, формирование цифровой транспортно-логистической среды, важнейшие инвестиционные проекты РЖД, Северный широтный ход.

Особое внимание участники уделили экологии, в частности Виктор Голомолзин, начальник Октябрьской железной дороги, отметил, что в рамках «Года экологии» в ОАО «РЖД» внедрили «Экологический калькулятор» — это сервис, который позволяет увидеть снижение «карбонового следа» при выборе железнодорожной перевозки в режиме онлайн.

В ходе конференции, с докладом выступил Виктор Саламатов, генеральный директор Исследовательского центра «Международная торговля и интеграции» (ITI), спикер подчеркнул необходимость сбалансировать систему перевозок, как это сделали Россия, Казахстан и Белоруссия.

Все участники конференции отметили важность объединения усилий, благодаря которым удается стабильно работать, особенно в сложные, постковидные времена. Обращаясь к теме пандемии, Геннадий Бессонов, генеральный секретарь Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам, отметил, что популярность электронной коммерции будет возрастать.

«Пандемия повлияла на то, что мы стали работать лучше» — заявил Геннадий Бессонов.

Участники обсудили уменьшающуюся потребность в поставке угля и возможное введение налога на составы с углем, движущиеся по направлению Европа и Азия. Была отмечена необходимость вырабатывать энергию на Кузбассе, вместо поставки оттуда угля.

Андрей Келлер, временно исполняющий обязанности ректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета МАДИ, обозначил чрезвычайную важность развития научно-образовательных центров не только в крупных городах России. С этим согласились все участники конференции и отметили необходимость кадрового обеспечения отрасли и повышения квалификации специалистов данного направления.

Также, всеми участниками была отмечена важность оптимизации процессов и внедрения новейших технологий в транспортно-логистической отрасли.

Джулиа Джао, заместитель директора по развитию и планированию Китайской международной ассоциации экспедиторов CIFA, сообщила о готовности Китая к сотрудничеству и внесла предложение об улучшении транспортных каналов и качества таможенных проверок с обеих сторон.

Антон Кривошеев, председатель Комитета по транспорту и логистике Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга, акцентировал внимание на том, что многие компании считают, что автоматизация стоит наравне с цифровизацией, но это заблуждение. Автоматизация-это всего лишь одна сторона цифровизации и для продуктивной работы необходимо затронуть все составляющие этого понятия.

Участники конференции также отметили большой успех, который Россия достигла в создании Большой Евразии.

Важной составляющей программы конференции стало открытое заседание Объединенного координационного межведомственного научного совета по комплексному решению проблем интегральной транспортной инфраструктуры Санкт-Петербургского научного центра РАН.

По окончании конференции для ее участников была организована закрытая экскурсия по музею железных дорог России.

В конференции приняли участие представители органов государственной власти Российской Федерации, отраслевых ассоциаций, учебных и проектных институтов, крупнейших транспортно-логистических компаний, а также представители государств Балтики, Северной Европы, и Китая.

Все отметили актуальность вопросов, рассмотренных на конференции. Рекомендации участников конференции будут направлены в Оргкомитет Петербургского международного экономического форума.

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