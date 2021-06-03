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Russia’s Nuclear Lighter Carrier to Transport Fish
03.06.2021

«ТрансКонтейнер» проработает проект строительства ТЛЦ в Красноярском крае

    • «ТрансКонтейнер» и правительство Красноярского края проработают проект строительства ТЛЦ в регионе
    ПАО «ТрансКонтейнер» заключило соглашение с губернатором Красноярского края, в рамках которого проработает проект в регионе строительства транспортно-логистического центра. Как сообщили SeaNews в компании, соответствующий документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме президент «ТрансКонтейнера» Александр Исурин и губернатор Красноярского края Александр Усс.

    Общий объем инвестиций может составить 1,5 миллиарда рублей в течение 3 лет. Строительство ТЛЦ планируется при условии создания правительством РФ в Красноярском крае особой экономической зоны, в рамках которой будет сформирован международный транспортно-логистический и производственный хаб на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка. Хаб должен стать частью комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

    «Мы рассчитываем, что подписанное соглашение даст стимул дальнейшему наращиванию темпов развития экономики региона и активной реализации проекта «Енисейская Сибирь». Красноярский край — один из ключевых экспортных регионов России, модернизация и расширение его транспортно-логистической инфраструктуры будут способствовать оптимизации логистики и повышению конкурентоспособности местных предприятий», — сказал А.Исурин.

    «Сейчас мы находимся в процессе создания грузового хаба. Поэтому я с большим удовлетворением отношусь к подписанию данного соглашения. Оно конкретизирует наши планы на текущий период, а также ряд крупных идей, которые должны воплотиться в серьезные большие проекты. В рамках данного соглашения рассматриваем перспективы участия интермодального контейнерного оператора в создании соответствующей транспортной инфраструктуры вокруг красноярского аэропорта. С компанией «ТрансКонтейнер» мы также обсудили и тему, касающуюся расширения инфраструктуры применительно к железнодорожному транспорту, который действует в Красноярске. Есть очень амбициозная задача по созданию ниже по течению реки Енисей современного речного порта, который может соединить грузоперевозки Транссиба и Северного морского пути», — сообщил А.Усс.

    В первый день форума «ТрансКонтейнер» также подписал соглашения с «Российским экспортным центром» и с «СОГАЗом» Соглашение с РЭЦ предусматривает развитие экспорта транспортных услуг с использованием подвижного состава и контейнеров «ТрансКонтейнера», совместную деятельность сторон при разработке и совершенствовании мер и инструментов поддержки российских участников рынка, а также реализацию инициатив содействия российским компаниям при выходе на зарубежные рынки. Соглашение с «СОГАЗом» направлено на развитие сотрудничества по совершенствованию системы страховой защиты «ТрансКонтейнера».


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