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Правительство расширило границы ТОР «Приамурская»
03.06.2021

Правительство расширило границы ТОР «Приамурская»

    • Границы территории опережающего развития (ТОР) «Приамурская» в Амурской области будут расширены, что позволит запустить несколько новых инвестиционных проектов. Соответствующее постановление от 31 мая 2021 года №829 подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

    Решение, в частности, поможет созданию современного таможенно-логистического комплекса, считают в правительстве. Новый ТЛК будет обслуживать грузопоток в районе мостового перехода через реку Амур, который связывает российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Завершить строительство планируется уже в 2021 году.

    «Ещё один проект – трансграничная канатная дорога между Благовещенском и Хэйхэ со зданием пассажирского терминала. Ожидается, что она будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Объём инвестиций в оба проекта превысит 8 млрд рублей», — говорится в документе.

    Территория опережающего развития «Приамурская» создана в 2015 году. Как и другие ТОР, она призвана стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей региона. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам, страховым взносам, а также ряд упрощённых административных процедур. Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 21 августа 2015 года №879.

    Напомним, что в феврале этого года Минвостокразвития России подготовило проект расширения границ ТОР «Приамурская» для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций. По расчетам Минвостокразвития, после расширения границ потенциальными резидентами ТОР могут стать благовещенская компания «Октет Инвест» с проектом по созданию современной таможенно-логистической инфраструктуры для обслуживания импортного и экспортного грузопотоков, проходящего через мостовой переход через реку Амур, связывающий Китай (в районе города Хэйхэ) и Россию (в районе Благовещенска), а также ООО «ЗЭД Девелопмент» с инвестиционным проектом по строительству и эксплуатации канатной дороги и здания терминала в Благовещенске.


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