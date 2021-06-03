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Оборот транспортного подразделения FM Logistic в России вырос на 20%
03.06.2021

Оборот транспортного подразделения FM Logistic в России вырос на 20%

    • Оборот транспортного подразделения FM Logistic в России вырос на 20%Логистический оператор FM Logistic отчитался о результатах работы в России и в мире по итогам финансового года, который закончился 31 марта 2021 года.

    Как сообщили SeaNews в группе, оборот за 2020/21 год составил 1,38 млрд евро, на 3,6% меньше, чем за предыдущий отчетный период. На снижение повлиял экономический спад, вызванный COVID-19 весной 2020 года, а также изменение валютных курсов в размере 73 млн евро. Влияние этих факторов были частично нивелировано восстановлением деловой активности во второй половине финансового года. Без учета курсовых разниц оборот увеличился на 1,5%.

    Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) составила 38,8 млн евро, на 8,7% меньше, чем в прошлом финансовом году. Снижение в основном связано с расходами на адаптацию компании к COVID-19 (8,1 млн евро), а также с курсовой разницей в размере 3 млн евро. Без учета форекс-фактора прибыль EBIT составила 41,8 млн евро, снизившись на 1,6%.

    Временное закрытие строительных магазинов в 2020 году привело к росту спроса на омниканальную логистику и логистику электронной коммерции. FM Logistic теперь предоставляет омниканальные решения для 57% клиентов. Другим двигателем стала растущая потребность в решениях для городской логистики, таких как микросклады, дарксторы и формат click&collect.

    Во Франции оборот FM Logistic сократился на 1,9%, до 548 млн евро. Снижение продаж в сферах, на которые негативно повлиял COVID-19, было компенсировано более высоким спросом в областях электронной коммерции и розничной торговли продуктами питания.

    Оборот транспортного подразделения FM Logistic в России вырос на 20%

    В Испании и Италии оборот и прибыль увеличились за счет электронной коммерции. В Испании был зафиксирован самый быстрый рост – на 22% – за счет развития подразделения городской логистики Citylogin.

    В России оборот подразделения транспорта увеличился на 20%. Филиал на Украине зафиксировал возвращение к показателям прибыли прошлого года, чему способствовало удвоение объемов электронной торговли.

    Активное развитие направления e-commerce FM Logistic отмечает и в России. Оборот созданного в 2018 году специального подразделения по работе в сегменте электронной коммерции за время своего существования вырос на 300%. Это стало возможным благодаря увеличению клиентской базы (особенно в прошлом финансовом году), внедрению дополнительных сервисов (колл-центра, агрегации служб доставки и др.), а также за счет расширения географии отправок.

    В прошлом году компания улучшила систему отслеживания грузов, увеличила частоту грузоперевозок, плюс было открыто несколько кросс-доков — теперь в России их 26. В результате сократились сроки доставки в 20 пунктов назначения в Южном, Центральном, Приволжском и Уральском регионах и на 34% увеличились объемы LTL-перевозок.

    В качестве эксперимента между Москвой и Санкт-Петербургом теперь курсируют грузовики-длинномеры, которые автомобили вмещают 41 поддон вместо 33, как у стандартных полуприцепов. FM Logistic обеспечивает их 100%-ную загрузку на рейсах в обе стороны.

    Оборот грузовых железнодорожных перевозок по России, а также между Вьетнамом и Западной Европой вырос за год на 25%. В сфере электронной коммерции FM Logistic увеличила клиентскую базу вдвое.

    Исходя из текущего отставания в обороте и ожиданий спроса в области омниканальной городской логистики, FM Logistic рассчитывает достичь органического роста оборота по группе в высоком однозначном процентном диапазоне в 2021/22 финансовом году. Это основано на предположении, что ограничения по COVID-19 будут постепенно ослабляться и что обменный курс российского рубля будет в среднем 90 рублей за евро.


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