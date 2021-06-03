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НМТП показал прибыль по МСФО
03.06.2021

НМТП показал прибыль по МСФО

    • «Новороссийский морской торговый порт» опубликовал финансовые показатели по МСФО за первый квартал 2021 год.

    Выручка группы сократилась на 13,2% до $173,6 млн, показатель EBITDA снизился на 17,6% до $120,6 млн. Размер денежных средств и их эквивалентов составил $207,3 млн.

    Основное влияние на грузооборот, а также на выручку и EBITDA оказало снижение перевалки наливных грузов, в том числе сырой нефти на 5,5 млн тонн ввиду макроэкономических ограничений, сложившихся с апреля-мая 2020 года из-за пандемии и договоренностей в рамках сделки ОПЕК+, отмечается в сообщении НМТП.

    Чистая прибыль по итогам первого квартала текущего года составила $65,7 млн против убытка в $43,9 млн годом ранее. По информации НМТП, на чистую прибыль первого квартала 2020 года большое влияние оказала переоценка долговых валютных обязательств. Влияние этого фактора на чистую прибыль в первом квартале 2021 года было менее существенным.


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