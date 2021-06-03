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Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2021 года: выросла перевалка черных металлов
03.06.2021

Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2021 года: выросла перевалка черных металлов

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    Грузооборот Арктического бассейна в апреле 2021 года: выросла перевалка черных металлов

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в апреле 2021 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 4,5% относительно показателя апреля прошлого года. В том числе экспорт сократился на 4%, каботаж – на 7,1%. Импорт, напротив, увеличился на 13,8%.

    В апреле 2021 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 11,2%.

    В структуре грузооборота портов Арктического региона почти половина приходилась на нефть – 42,8%. Второй по объемам груз – сжиженный газ (26,3%). Доля угля и кокса в апреле 2021 года составляла 18,3%.

    Самая высокая динамика была в сегменте черных металлов, перевалка которых выросла на 48,6%. Тарно-штучных грузов было обработано на 34,8% больше, чем в апреле 2020 года, оборот химических и минеральных удобрений вырос на 32%.

    Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке руды (-60,7%), прочих навалочных грузов (-34,5%), а также грузов в контейнерах (-33,5%).

    В апреле 2021 года доля порта Мурманск в общем грузообороте Арктического бассейна составляла 62,4%, Сабетта обработала 29,8%, на Варандей приходилось 4,4%.

    Более подробная статистика грузооборота портов Арктического и других бассейнов доступна по подписке.


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