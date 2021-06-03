Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 22, 2021
03.06.2021

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 22, 2021

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.05.2021
    Контейнерооборот Украины
    Итоги 4 месяцев 2021
    Только для подписчиков
    2021КонтейнерооборотУкраина
    0
    26.02.2021
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 15 февраля флот безработных контейнеровозов сократился по количеству, однако в то […]
    Только для подписчиков
    2021Безработные контейнеровозы
    0
    12.05.2021
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 18, 2021
    На 18 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта сохранялись на уровне предыдущей недели. По данным […]
    Только для подписчиков
    2021Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    11.02.2021
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 6, 2021
    На рынке «большой воды» Балтийского региона наблюдался на 6 неделе рост ставок на суда […]
    Только для подписчиков
    2021БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    04.05.2021
    Экспорт угля и кокса, 2 месяца 2021: вывоз угля и кокса вырос
    По итогам первых двух месяцев 2021 года из России было вывезено порядка 27,5 млн […]
    2021УгольЭкспорт
    0
    11.05.2021
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 18, 2021
    На 18 неделе года ставки на основных исследуемых трейдах продолжили рост. Снижение ставок произошло […]
    2021Фрахтовые ставки
    0
    24.03.2021
    Контейнерооборот Украины
    Итоги 2 месяцев 2021
    Только для подписчиков
    2021КонтейнерооборотУкраина
    0
    14.05.2021
    Фрахтовые ставки из порта Новороссийск, неделя 19, 2021
    На 19 неделе фрахтовые ставки на перевозку грузов балкерами дедвейтом 40-50 тыс. тонн  из порта […]
    Только для подписчиков
    2021НовороссийскФрахтовые ставкиЧерное море
    0
    15.04.2021
    Самый большой и мощный в России плавкран «Волгарь» провел грузовую операцию для «ЛУКойла»
    Сервисный дивизион Южного центра судостроения и судоремонта – компания «Крейн Марин Контрактор» (входят в […]
    Каспийское мореЛУКойлМесторождениеПлавкран
    0
    21.05.2021
    Российский импорт в первом квартале 2021 года
    Топ-5 стран происхождения импорта
    2021ИмпортСтатистика таможниСтраны
    0
    14.01.2021
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 2, 2021
    В целях снижения цен на зерно на внутреннем рынке правительство РФ рассматривает вопрос об […]
    Только для подписчиков
    2021БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    19.05.2021
    «Совкомфлот» закрыл первый квартал с убытком
    «Совкомфлот» опубликовал неаудированные финансовые показатели за первый квартал 2021 года по Международным стандартам финансовой […]
    2021СовкомфлотФинансы
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    03.06.2021 Правительство расширило границы ТОР «Приамурская»
    28.05.2021 Новые пошлины на вывоз соевых бобов
    21.05.2021 Правительство вводит пошлину на экспорт сырой древесины
    21.05.2021 Локализацию в судостроении оценят по баллам
    20.05.2021 Правительство расширило возможности системы «Одно окно»
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    Контейнерные перевозки Показать всё
    03.06.2021 «ТрансКонтейнер» проработает проект строительства ТЛЦ в Красноярском крае
    02.06.2021 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2021 года снизился на 26,8%
    02.06.2021 Тарифы из Китая могут вырасти на 25%
    02.06.2021 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2021 года в деталях
    02.06.2021 Соответствие расписанию в апреле снизилось
    01.06.2021 Yang Ming принял пятый 11- тысячник со скруббером
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти