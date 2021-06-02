Теплообменники «Линде Северсталь» отправились в Испанию

«Линде Северсталь», совместное предприятие «Северстали» и немецкой компании Linde GmbH, отгрузило последний из пяти спирально-витых теплообменников (СВТО) в Испанию. Оборудование такого класса впервые экспортировалось из России, подчеркнули в ПАО «Северсталь».

Основная специализация предприятия – производство теплообменного оборудования, в первую очередь для предприятий СПГ.

На производственной площадке в Санкт-Петербурге совместное предприятие «Линде Северсталь» выполнило полный производственный цикл: навивку труб, сборку СВТО и испытания готовой продукции. Вес СВТО варьируется от 14 до 110 тонн.

Как отмечают в пресс-службе «Северстали», летом 2019 года «Линде Северсталь» переехала на новую производственную площадку в Санкт-Петербурге вблизи акватории порта, обеспечив себе удобную логистику для доставки теплообменного оборудования клиентам, предприятия которых часто расположены в Северо-Западном регионе или в Арктике. Также расположение удобно и для отгрузки СВТО в экспортном направлении.

В планах СП – изготовить крупнотоннажные спирально-витые теплообменники массой до 1 тыс. тонн для заводов по производству сжиженного природного газа.

В настоящее время в производственных цехах «Линде Северсталь» производится трубный пучок теплообменника массой 300 тонн, который будет использоваться на заводе по производству сжиженного природного газа по проекту «Арктик СПГ 2» компании «Новатэк».

«Планируется, что именно крупные российские проекты обеспечат большую часть загрузки совместного предприятия, тем не менее экспортные заказы также очень интересны компании», – рассказал директор по работе с энергетическими компаниями «Северстали» Дмитрий Горошков.

Напомним, что ООО «Арктик СПГ 2», совместное предприятие ПАО «Новатэк», реализует проект по строительству трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 млн тонн в год. Общая мощность трех линий составит 19,8 млн тонн СПГ в год. Проект основан на инновационной концепции строительства с использованием оснований гравитационного типа в целях снижения капитальных затрат и минимизации воздействия на экологию Арктического региона России.

В апреле ООО «Арктик СПГ 2» заключило 20-летние договоры купли-продажи на весь объем производства СПГ. Покупателями по договорам стали трейдерские структуры акционеров проекта – компании: Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd, Total Gas & Power Asia Private Limited, Japan Arctic LNG B. V., CNPCI (Ghadames) Ltd., CEPR Limited.