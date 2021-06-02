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Соответствие расписанию в апреле снизилось
02.06.2021

Соответствие расписанию в апреле снизилось

    • По данным Sea-Intelligence, в апреле этого года индекс соответствия линейному расписанию немного – на 1 процентный пункт – снизился по сравнению с показателем марта и составил 39,2%. 

    Как отмечают в Sea-Intelligence, это самый низкий апрельский показатель за все 10 лет, что агентство ведет такую статистику. Для сравнения, в апреле 2020 года индекс соответствия расписанию составлял 69,8%, а в апреле 2019 года – 76,6%.

    При этом среднее время опоздания продолжается сокращаться – в апреле 2021 года оно составило 5,68 суток против 6,26 суток в марте. В сравнении с апрелем прошлого года этот показатель выше на 0,61 суток (прим. SeaNews: среднее время задержки рассчитывается только по опоздавшим судам, без учета тех, что пришли вовремя).

    Из топ-14 глобальных контейнерных линий самый высокий индекс соответствия расписанию был в апреле у Maersk – 46,5%, за ним следует Hamburg Süd с 42,4%. Больше никто из перевозчиков не показал соответствие расписанию выше 40%.

    У большинства этот показатель колебался в вилке 30-40%. Исключение составили OOCL (29,1%), Evergreen (28,3%), Yang Ming (27,6%). И ни одна линия не продемонстрировала улучшение соответствия расписанию в сравнении с апрелем прошлого года.

    В сравнении с мартом повысилось соответствие расписанию у ONE – на 1,1 проц. пункта. У Evergreen индекс соответствия расписанию упал на 47,5 проц. пункта – и вряд ли надо объяснять, по какой причине


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