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Счетная палата о бюджетных рисках в связи с переходом на низкосернистое топливо
02.06.2021

Счетная палата о бюджетных рисках в связи с переходом на низкосернистое топливо

    • Анализ Счетной палаты не подтвердил прогнозы ряда международных аналитических агентств о рисках существенного снижения доходов российского бюджета из-за новых норм содержания серы в судовом топливе, принятых в рамках МАРПОЛ (Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года). По оценке контрольного ведомства, потенциальное влияние новых требований на нефтегазовые доходы РФ незначительно, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

    Новые требования MARPOL были объявлены в 2016 году, за четыре года до их вступления в силу. Это дало возможность участникам рынка адаптироваться к изменениям. Анализ отчетности ряда добывающих и перерабатывающих компаний позволяет сделать вывод, что большинство из них приняли достаточные меры для своевременного перехода к новым стандартам производства судового топлива в объемах, полностью удовлетворяющих соответствующий спрос на рынке.

    «По прогнозам агентств, новые нормы могли привести к снижению спроса на российскую сернистую нефть и увеличению дисконта к цене марки Urals по отношению к Brent. Однако анализ Счетной палаты показал, что до кризисных событий 2020 года дисконт находился в пределах своих исторически традиционных значений (2 доллара США за баррель) и лишь в краткосрочные периоды превысил по абсолютному значению этот уровень», – отметил эксперт Счетной палаты Андрей Ткаченко.

    Всего в исследуемый период (2016-2020 годы) таких экстремумов было меньше десяти. При этом причины отклонений дисконта преимущественно носили политический характер. Также на разницу в цене Brent и Urals влияли природные катаклизмы и чрезвычайные события, вызванные пандемией коронавирусной инфекции. Так, именно весной 2020 года, когда по всему миру вводились карантинные меры, цена барреля Urals оказалась минимальной к Brent. Стабилизировать ситуацию помогла новая сделка ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. На фоне этих факторов влияние требований МАРПОЛ было минимальным.

    Анализ более чем 1 тыс. торговых сессий показал, что по оценкам экспертов, представленным в СМИ, влияние МАРПОЛ на дисконт Urals отмечается только в четырех торговых сессиях, которые пришлись на январь 2020 года, то есть в период адаптации рынка к новым требованиям. При этом дисконт в этот период не превышал 3 долларов США за баррель в то время, как дисконт во время чрезвычайных событий увеличивался до 14,5 долларов США за баррель.

    При этом Счетная палата отмечает, что требования МАРПОЛ теоретически могут оказывать влияние на сернистую часть российского экспорта углеводородов. К таким как раз относится Urals, которая содержит 1,2% серы. На эту марку нефти приходится половина от общего объема российского экспорта. При этом основные потребители такого сырья расположены в Европе.

    Анализ также показал, что далеко не вся экспортируемая нефть идет на производство судового топлива. Нефтеперерабатывающие заводы южной Европы (Болгария, Румыния, Италия) не производят его из российского сырья, а расположенные в Германии и Польше заводы производят судовое топливо с меньшим содержанием серы – не более 0,1% от массы. Причина – более жесткие требованиями МАРПОЛ, действующие с 2015 года в акваториях Северного и Балтийского морей.

    «Удельный вес судового топлива в стоимостной корзине нефтепродуктов, производимых из экспортируемой Россией нефти марки Urals, минимален, что в целом свидетельствует о незначительности влияния изменений его цен на цену нефти и, соответственно, на доходы бюджета», – заключил А.Ткаченко.

    В ближайшей перспективе на рынке нефти будут действовать достигнутые соглашения в рамках сделки ОПЕК+ по сдерживанию объемов добычи нефти, а также ожидается восстановление спроса на нефть и нефтепродукты во всем мире после пандемии коронавирусной инфекции. На фоне таких более значимых факторов влияние требований МАРПОЛ на нефтегазовые доходы России в перспективе также представляется незначительным.

    Напомним, экологические требования Международной морской организации (IMO) по переходу на использование низкосернистого судового топлива вступили в силу с 1 января 2020 года.


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