Самый мощный в мире земснаряд с фрезерным рыхлителем

В мае состоялась церемония имянаречения самого мощного в мире земснаряда с фрезерным рыхлителем. Судно, построенное для DEME, получило название «Spartacus». Крестной матерью земснаряда стала Анник Пендерс, супруга премьер-министра Бельгии.

Как отметил в ходе церемонии CEO группы DEME Люк Вандербульке, приоритетами при проектировании судна были расширение возможностей в плане дноуглубления, беспрецедентная автономность и снижение влияния на окружающую среду.

«Spartacus» станет первым в мире земснарядом с фрезерным рыхлителем, который сможет работать на сжиженном природном газе.

Максимальная глубина выемки грунта составляет 45 м, что позволит реализовывать проекты, которые ранее были невозможны.

На борту оборудована ремонтная мастерская, которая позволят осуществлять ремонт режущих головок «без отрыва от производства».

Фото: DEME