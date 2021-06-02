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Samskip тестирует биотопливо
02.06.2021

Samskip тестирует биотопливо

    • Samskip в партнерстве с Unilever и TMA Logistics реализует пилотный проект по тестированию биотоплива при перевозках автотранспортом.

    Биотопливо HVO100 производства Schouten Olie B.V. сертифицировано в ЕС. Оно вырабатывается из использованного пищевого растительного масла и отходов и представляет собой альтернативу дизельному топливу.

    Samskip использует его для транспортировки товаров Unilever с терминала TMA Logistics в Амстердаме. В компании рассчитывают в рамках проекта сократить выбросы углекислого газа на 14,5 тыс. тонн, или на 90% по сравнению с традиционными видами топлива. Снизятся и выбросы других вредных веществ, в частности, оксидов азота.


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