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Обновление на паромном комплексе в Ванино
02.06.2021

Обновление на паромном комплексе в Ванино

    • Обновление на паромном комплексе в ВаниноАО «Ванинский морской торговый порт» произвело замену амортизационных щитов причальной стенки причала №14А, которые обеспечивают безопасную постановку паромов при выполнении швартовых операций.

    Амортизационные щиты паромного пирса представляют собой рамные конструкции, собранные из деревянных брусьев квадратного сечения. Со стороны причала к ним крепятся резинометаллические амортизаторы, с морской стороны щиты защищены досками, пояснили SeaNews в порту.

    АО «Порт Ванино» эксплуатирует причал №14А на правах аренды, осуществляя швартовку/отшвартовку паромов, обеспечивая их электроэнергией и водой. Порт оказывает услуги по организации погрузо-разгрузочных работ на паромах на основании доверенности ОАО «Сахалинское морское пароходство» (SASCO).

    «Для обеспечения работоспособности переправы Ванино – Холмск мы как арендаторы отвечаем за текущее содержание и ремонт причалов. В прошлом году мы успешно прошли контрольно-инспекторское обследование и во втором квартале 2021 года выполнили работы по установке четырех новых амортизационных щитов, которые служат для обеспечения безопасности выполнения швартовых операций», – рассказал начальник отдела инвестиционного планирования капитального строительства и реконструкции АО «Порт Ванино» Константин Горшенев.

    Фото: Порт Ванино


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