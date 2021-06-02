Обновление на паромном комплексе в Ванино

АО «Ванинский морской торговый порт» произвело замену амортизационных щитов причальной стенки причала №14А, которые обеспечивают безопасную постановку паромов при выполнении швартовых операций.

Амортизационные щиты паромного пирса представляют собой рамные конструкции, собранные из деревянных брусьев квадратного сечения. Со стороны причала к ним крепятся резинометаллические амортизаторы, с морской стороны щиты защищены досками, пояснили SeaNews в порту.

АО «Порт Ванино» эксплуатирует причал №14А на правах аренды, осуществляя швартовку/отшвартовку паромов, обеспечивая их электроэнергией и водой. Порт оказывает услуги по организации погрузо-разгрузочных работ на паромах на основании доверенности ОАО «Сахалинское морское пароходство» (SASCO).

«Для обеспечения работоспособности переправы Ванино – Холмск мы как арендаторы отвечаем за текущее содержание и ремонт причалов. В прошлом году мы успешно прошли контрольно-инспекторское обследование и во втором квартале 2021 года выполнили работы по установке четырех новых амортизационных щитов, которые служат для обеспечения безопасности выполнения швартовых операций», – рассказал начальник отдела инвестиционного планирования капитального строительства и реконструкции АО «Порт Ванино» Константин Горшенев.

Фото: Порт Ванино