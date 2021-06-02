На погранпереходе Забайкальск – Маньчжурия снова пробка

По информации правительства Забайкальского края, по состоянию на 1 июня на границе с Китаем на МАПП Забайкальск стоят 212 грузовых транспортных средств.

На китайской стороне скопилось более 800 тыс. тонн груза. Канцелярия иностранных дел Маньчжурии приняла решение об увеличении пропуска грузовых автомобилей до 100 транспортных средств в сутки. Пропуск будет по-прежнему осуществляться по спискам, которые предварительно согласовываются китайской стороной.

По словам заместителя министра планирования и развития Забайкальского края Станислава Матвеева, с китайской стороной достигнута договоренность о том, что в приоритетном порядке будут пропущены те транспортные средства, которые были включены в список и не успели выехать ранее.

1 июня состоится заседание внеочередного координационного совета по сложившейся ситуации с участием государственных контрольных органов. Также в Забайкальск выезжает комиссия во главе с заместителем министра планирования и развития Забайкальского края для урегулирования ситуации на месте.

В связи с пандемией COVID-19 с весны 2020 года ситуация на границе с Китаем оставалась напряженной. Из-за предпринимаемых Поднебесной антикоронавирусных мер сухопутные границы в течение прошлого года несколько раз закрывались.