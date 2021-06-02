Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
На погранпереходе Забайкальск – Маньчжурия снова пробка
02.06.2021

На погранпереходе Забайкальск – Маньчжурия снова пробка

    • По информации правительства Забайкальского края, по состоянию на 1 июня на границе с Китаем на МАПП Забайкальск стоят 212 грузовых транспортных средств.

    На китайской стороне скопилось более 800 тыс. тонн груза. Канцелярия иностранных дел Маньчжурии приняла решение об увеличении пропуска грузовых автомобилей до 100 транспортных средств в сутки. Пропуск будет по-прежнему осуществляться по спискам, которые предварительно согласовываются китайской стороной.

    По словам заместителя министра планирования и развития Забайкальского края Станислава Матвеева, с китайской стороной достигнута договоренность о том, что в приоритетном порядке будут пропущены те транспортные средства, которые были включены в список и не успели выехать ранее.

    1 июня состоится заседание внеочередного координационного совета по сложившейся ситуации с участием государственных контрольных органов. Также в Забайкальск выезжает комиссия во главе с заместителем министра планирования и развития Забайкальского края для урегулирования ситуации на месте.

    В связи с пандемией COVID-19 с весны 2020 года ситуация на границе с Китаем оставалась напряженной. Из-за предпринимаемых Поднебесной антикоронавирусных мер сухопутные границы в течение прошлого года несколько раз закрывались.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.02.2021
    Китай разрешил разгрузку нескольким судам с австралийским углем
    Китай разрешил разгрузку восьми балкеров с австралийским углем после семи месяцев простоя у портов […]
    АвстралияЗапретКитайКонфликт
    0
    15.01.2021
    Товарооборот между Китаем и Россией
    По данным главного таможенного управления КНР, в 2020 году товарооборот между Китаем и Россией […]
    2020ИмпортКитайРоссия
    0
    30.04.2021
    Первый зерновой жд терминал Забайкальск–Китай в активной стадии строительства
    На территории опережающего развития «Забайкалье» началась активная стадия строительства зернового железнодорожного терминала, который обеспечит […]
    Железная дорогаЗабайкальскЗерновой терминалКитай
    0
    14.04.2021
    Импорт и экспорт Китая
    3 месяца 2021 года
    2021Внешняя торговляКитай
    0
    28.01.2021
    Как строят подводный туннель в Китае
    22 января была завершена основная часть работ по установке труб для проекта подводного туннеля […]
    ВидеоКитайподводный тоннель
    0
    20.01.2021
    В Венгрии строят терминал под грузопоток Китай – Европа
    В Венгрии началось строительство крупнейшего в Европе интермодального комбинированного терминала East-West Gate (EWG), сообщили […]
    ВенгрияЕвропаКитайКонтейнерный терминал
    0
    05.02.2021
    Нефтегазовый негабарит из Китая для месторождения в Якутии
    AsstrA поделилась опытом доставки компрессорной установки попутного нефтяного газа из Китая в Россию. Как […]
    AsstrAВладивостокКитайМесторождение
    0
    06.04.2021
    Китай наращивает производство контейнеров
    Объем порожних контейнеров в наличии у китайских судоходных компаний постепенно увеличивается благодаря снижению объемов […]
    ВидеоКитайКонтейнеры
    0
    12.03.2021
    Полносоставный поезд с санкционным грузом из Европы в Китай вышел на регулярную основу
    «РЖД Логистика» и ОТЛК ЕРА наладили регулярную работу сервиса транзитных перевозок санкционных грузов из […]
    ЕвропаКитайКонтейнерный поездОТЛК ЕРА
    0
    25.05.2021
    Негабарит на восьми платформах из Воронежа в Китай
    Филиал АО «РЖД Логистика» в Саратове во взаимодействии с обособленным подразделением компании в Воронеже […]
    Китайкрупногабаритный и тяжеловесный грузНегабаритРЖД Логистика
    0
    26.05.2021
    Малыши растут
    Новый игрок на рынке контейнерных перевозок на трейде Азия – Европа, китайская контейнерная линия […]
    Азия - ЕвропаКитайКонтейнерная линия
    0
    09.03.2021
    Краш-тест для высокоскоростных поездов
    Китайский производитель поездов CRRC Changchun Railway Vehicles Co, Ltd. завершил первые в стране испытания […]
    ВидеоКитайПоездатестирование
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    28.05.2021 Новые пошлины на вывоз соевых бобов
    21.05.2021 Правительство вводит пошлину на экспорт сырой древесины
    21.05.2021 Локализацию в судостроении оценят по баллам
    20.05.2021 Правительство расширило возможности системы «Одно окно»
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    Контейнерные перевозки Показать всё
    02.06.2021 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2021 года снизился на 26,8%
    02.06.2021 Тарифы из Китая могут вырасти на 25%
    02.06.2021 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2021 года в деталях
    02.06.2021 Соответствие расписанию в апреле снизилось
    01.06.2021 Yang Ming принял пятый 11- тысячник со скруббером
    01.06.2021 Wan Hai Lines продолжает наращивать флот
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти