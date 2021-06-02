Международный Черноморско-Каспийский Транспортный Форум — ежегодная, 7-я международная конференция, посвященная вопросам транспортной логистики в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах.

Дата и место проведения: 21 сентября 2021, Стамбул, Elite World Hotel.

Организатор: «ВИВА КОНСАЛТ»

При поддержке: UTIKAD, Turkish Chamber of Shipping, С-Shipping, Interlegal.

В условиях текущей ситуации на рынке грузоперевозок в регионе Черного, Азовского и Каспийского морей, а также дальнейшего формирования системы мультимодальных транспортных коридоров, государства этих регионов продолжают вести работу по развитию своего транзитного потенциала и повышению эффективности собственных грузоперевозок.

Интерес к развитию транспортной логистики, в частности в Каспийском регионе, вызывают активные действия практически всех прикаспийских стран, прежде всего Азербайджана и Казахстана, наращивающих грузооборот своих портов и формируя фидерное сообщение между ними. На этом фоне интересна идея конкурентоспособности Транскаспийского транспортного коридора и транзитных коридоров через территорию РФ.

Стоит отметить, что отрасль переживает нелегкие времена на фоне пандемии, колебания цен нефти, курсов мировых валют и экономической нестабильности в целом, однако диалог открывает новые возможности и потенциал для развития.

Среди основных вопросов:

Маршруты трансконтинентального и регионального значения. Загрузка транспортных коридоров и перспективы роста грузооборота.

Динамика на рынке жд перевозок Китай-Европа-Китай. Пилотные проекты. Конкурентоспособность транзитных маршрутов и развитие транспортных коридоров.

Развитие новых железнодорожных сервисов и объектов инфраструктуры.

Контейнеризация грузов. Оптимизация контейнерной логистики.

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры Азербайджана, Казахстана, Грузии.

Западные узлы транспортного коридора: Румыния, Россия, Турция, Украина, Польша.

Развитие фидерного и паромного сообщения.

Экспорт и логистика нефтеналивных грузов в регионе.

Целевая аудитория: железные дороги, операторы ЖД, порты, терминалы, экспедиторы, логистические компании, контейнерные линии, грузовладельцы, судовладельцы, инвестиционные компании, администрации СЭЗ и логистические центры.

Во время рабочих сессий обеспечивается синхронный перевод на русский и английский языки.

Получить подробную информацию об условиях участия в конференции Вы можете у наших консультантов по тел. +7 958 58 155 98, либо, направив письмо на info@viva-consult.ru.