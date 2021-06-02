Международный Черноморско-Каспийский Транспортный Форум — ежегодная, 7-я международная конференция, посвященная вопросам транспортной логистики в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах.
Дата и место проведения: 21 сентября 2021, Стамбул, Elite World Hotel.
Организатор: «ВИВА КОНСАЛТ»
При поддержке: UTIKAD, Turkish Chamber of Shipping, С-Shipping, Interlegal.
В условиях текущей ситуации на рынке грузоперевозок в регионе Черного, Азовского и Каспийского морей, а также дальнейшего формирования системы мультимодальных транспортных коридоров, государства этих регионов продолжают вести работу по развитию своего транзитного потенциала и повышению эффективности собственных грузоперевозок.
Интерес к развитию транспортной логистики, в частности в Каспийском регионе, вызывают активные действия практически всех прикаспийских стран, прежде всего Азербайджана и Казахстана, наращивающих грузооборот своих портов и формируя фидерное сообщение между ними. На этом фоне интересна идея конкурентоспособности Транскаспийского транспортного коридора и транзитных коридоров через территорию РФ.
Стоит отметить, что отрасль переживает нелегкие времена на фоне пандемии, колебания цен нефти, курсов мировых валют и экономической нестабильности в целом, однако диалог открывает новые возможности и потенциал для развития.
Среди основных вопросов:
- Маршруты трансконтинентального и регионального значения. Загрузка транспортных коридоров и перспективы роста грузооборота.
- Динамика на рынке жд перевозок Китай-Европа-Китай. Пилотные проекты. Конкурентоспособность транзитных маршрутов и развитие транспортных коридоров.
- Развитие новых железнодорожных сервисов и объектов инфраструктуры.
- Контейнеризация грузов. Оптимизация контейнерной логистики.
- Развитие транспортно-логистической инфраструктуры Азербайджана, Казахстана, Грузии.
- Западные узлы транспортного коридора: Румыния, Россия, Турция, Украина, Польша.
- Развитие фидерного и паромного сообщения.
- Экспорт и логистика нефтеналивных грузов в регионе.
Целевая аудитория: железные дороги, операторы ЖД, порты, терминалы, экспедиторы, логистические компании, контейнерные линии, грузовладельцы, судовладельцы, инвестиционные компании, администрации СЭЗ и логистические центры.
Во время рабочих сессий обеспечивается синхронный перевод на русский и английский языки.
Получить подробную информацию об условиях участия в конференции Вы можете у наших консультантов по тел. +7 958 58 155 98, либо, направив письмо на info@viva-consult.ru.