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Международный Черноморско-Каспийский Транспортный Форум
02.06.2021

Международный Черноморско-Каспийский Транспортный Форум

    • Международный Черноморско-Каспийский Транспортный Форум — ежегодная, 7-я международная конференция, посвященная вопросам транспортной логистики в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах.

    Дата и место проведения: 21 сентября 2021, Стамбул, Elite World Hotel.

    Организатор: «ВИВА КОНСАЛТ»

    При поддержке: UTIKAD, Turkish Chamber of Shipping, С-Shipping, Interlegal.

    В условиях текущей ситуации на рынке грузоперевозок в регионе Черного, Азовского и Каспийского морей, а также дальнейшего формирования системы мультимодальных транспортных коридоров, государства этих регионов продолжают вести работу по развитию своего транзитного потенциала и повышению эффективности собственных грузоперевозок.

    Интерес к развитию транспортной логистики, в частности в Каспийском регионе, вызывают активные действия практически всех прикаспийских стран, прежде всего Азербайджана и Казахстана, наращивающих грузооборот своих портов и формируя фидерное сообщение между ними. На этом фоне интересна идея конкурентоспособности Транскаспийского транспортного коридора и транзитных коридоров через территорию РФ.

    Стоит отметить, что отрасль переживает нелегкие времена на фоне пандемии, колебания цен нефти, курсов мировых валют и экономической нестабильности в целом, однако диалог открывает новые возможности и потенциал для развития.

    Среди основных вопросов:

    • Маршруты трансконтинентального и регионального значения. Загрузка транспортных коридоров и перспективы роста грузооборота.
    • Динамика на рынке жд перевозок Китай-Европа-Китай. Пилотные проекты. Конкурентоспособность транзитных маршрутов и развитие транспортных коридоров.
    • Развитие новых железнодорожных сервисов и объектов инфраструктуры.
    • Контейнеризация грузов. Оптимизация контейнерной логистики.
    • Развитие транспортно-логистической инфраструктуры Азербайджана, Казахстана, Грузии.
    • Западные узлы транспортного коридора: Румыния, Россия, Турция, Украина, Польша.
    • Развитие фидерного и паромного сообщения.
    • Экспорт и логистика нефтеналивных грузов в регионе.

    Целевая аудитория: железные дороги, операторы ЖД, порты, терминалы, экспедиторы, логистические компании, контейнерные линии, грузовладельцы, судовладельцы, инвестиционные компании, администрации СЭЗ и логистические центры.

    Во время рабочих сессий обеспечивается синхронный перевод на русский и английский языки.

    Получить подробную информацию об условиях участия в конференции Вы можете у наших консультантов по тел. +7 958 58 155 98, либо, направив письмо на info@viva-consult.ru.


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