Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2021 года в деталях
02.06.2021

Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2021 года в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.01.2021
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 4, 2021
    На 4 неделе на рынке малой воды Балтийского региона наблюдается стабильность с небольшим ростом […]
    Только для подписчиков
    2021БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    21.05.2021
    Российский импорт в первом квартале 2021 года
    Топ-5 стран происхождения импорта
    2021ИмпортСтатистика таможниСтраны
    0
    04.05.2021
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2021
    На 17 неделе года на основных исследуемых трейдах наблюдается увеличение ставок. Снижение ставок произошло […]
    2021Фрахтовые ставки
    0
    26.02.2021
    Безработные контейнеровозы
    По состоянию на 15 февраля флот безработных контейнеровозов сократился по количеству, однако в то […]
    Только для подписчиков
    2021Безработные контейнеровозы
    0
    10.03.2021
    Грузооборот Сайменского канала
    Январь 2021
    2021ГрузооборотСайменский канал
    0
    13.05.2021
    Экспорт сжиженного газа в январе-феврале 2021 года
    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться По данным сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-февраль […]
    2021Сжиженный газСПГСтатистика таможни
    0
    28.04.2021
    Импорт фармацевтической продукции в январе-феврале 2021 года в деталях
    Материал подготовлен по данным online сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности […]
    Только для подписчиков
    2021ИмпортСтатистика таможниТСВТ
    0
    04.05.2021
    Контейнерооборот линий через порты Прибалтики
    Доли и объемы линий в Клайпеде, Таллине и Риге в первом квартале 2021 года
    Только для подписчиков
    2021контейнерные линииКонтейнерооборотПрибалтика
    0
    19.05.2021
    Грузооборот российских портов в апреле 2021 года: выросла перевалка черных металлов
    Апрель 2021
    2021АпрельГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    14.04.2021
    Контейнерооборот российских портов в марте 2021 года увеличился на 5,2%
    Март 2021
    2021КонтейнерооборотМартПОРТСТАТ
    0
    21.05.2021
    Безработные контейнеровозы
    Флот безработных контейнеровозов по состоянию на 10 мая 2021 года увеличился по вместимости и […]
    Только для подписчиков
    2021Безработные контейнеровозы
    0
    13.04.2021
    TransRussia-2021: встреча вживую
    12 апреля в Москве открылась 25-я юбилейная Международная выставка транспортно-логистических услуг, складского оборудования и […]
    2021ВыставкаТрансРоссия
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    28.05.2021 Новые пошлины на вывоз соевых бобов
    21.05.2021 Правительство вводит пошлину на экспорт сырой древесины
    21.05.2021 Локализацию в судостроении оценят по баллам
    20.05.2021 Правительство расширило возможности системы «Одно окно»
    05.05.2021 В России временно запретили экспорт гречки
    05.05.2021 Семьи пострадавших в крушении траулера «Онега» получили компенсации на 40 млн рублей
    Контейнерные перевозки Показать всё
    02.06.2021 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2021 года в деталях
    02.06.2021 Соответствие расписанию в апреле снизилось
    01.06.2021 Yang Ming принял пятый 11- тысячник со скруббером
    01.06.2021 Wan Hai Lines продолжает наращивать флот
    31.05.2021 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2021 года вырос на 8,7%
    31.05.2021 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2021 года в деталях
    Вакансии Показать всё
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти