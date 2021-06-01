Yang Ming принял пятый 11- тысячник со скруббером

Новый контейнеровоз вместимостью по 11 тыс. TEU пополнил флот Yang Ming. Судно будет задействован на сервисе SA3 между Азией и Южной Америкой.

Ротация портов на сервисе: Шанхай – Нинбо – Янтьян – Гонконг – Сингапур – Рио-де-Жанейро – Сантус – Паранагуа – Навегантес – Монтевидео – Буэнос-Айрес – Рио-Гранде – Навегантес – Паранагуа – Сантус – Сингапур – Гонконг – Шанхай.

В общей сложности Yang Ming заказал строительство 14 контейнеровозов вместимостью 11 тыс. TEU. «YM Tiptop» является пятым в этой серии. По информации линии, номинальная вместимость судов составляет 12690 TEU, они оснащены 1 тыс. рефрозеток и скрубберами. Длина составляет 332 м, ширина – 48,2 м, осадка – 16 м, скорость – 23 узла. Поставка крайнего в серии 11-тысячников планируется до 2023 года.

Напомним, что поставка первых контейнеровозов из серии 11 тысячников, «YM Triumph» и «YM Truth», состоялась в июле прошлого года.