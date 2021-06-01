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Очередная партия оборудования для ветропарка Кольской ВЭС в Мурманске
01.06.2021

Очередная партия оборудования для ветропарка Кольской ВЭС в Мурманске

    • Судно «Pola Agata» обеспечило доставку в Мурманский морской торговый порт очередной партии основного оборудования для ветропарка «Кольская ВЭС» ПАО «Энел Россия». На борту 15 секций башен для ветроэлектрических установок общим весом 979 тонн. Переход «Pola Agata» в Мурманск из Таганрога занял 30 суток.

    «Pola Agata» – сухогруз морского и смешанного река-море плавания, построен в Нижнем Новгороде в мае 2020 года. Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов. Длина – 141 м, ширина — 17 м, дедвейт – 8149 тонн.

    В рамках проекта предусмотрено 17 судозаходов в Мурманский морской торговый порт с оборудованием для 57 ветроустановок, которыми будет оснащен самый большой ветропарк в России за Полярным кругом. Строительство ветропарка реализуется компанией Enel Green Power, глобальным подразделением Группы Enel, отвечающим за развитие и функционирование объектов возобновляемых источников энергии по всему миру. Управлением проектом занимается ООО «Энел Рус Винд Кола», дочерняя компания ПАО «Энел Россия».

    Как отмечают в ММТП, подготовка к реализации проекта транспортировки груза через ММТП началась более двух лет назад. Для безопасной транспортировки оборудования была подготовлена специальная портовая и дорожная инфраструктура. Некоторые элементы инфраструктуры были реконструированы.

    Напомним, в конце апреля этого года ММТП обеспечил перегрузку первой партии основного оборудования для ветропарка Кольской ВЭС.

    По данным порта, в настоящий момент в направлении Мурманска следуют еще два судна с оборудованием для строительства ветропарка – «Pola Anatolia» и «Pola Fiva» (с башнями, каждое судно по 1 тыс. тонн).


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