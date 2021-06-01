Юбилейная 2000 партия СПГ с порта Пригородное

29 мая в порту Пригородное (Сахалин) газовоз «Energy Advance» взял на борт свою 2000-ю партию сжиженного природного газа, произведенного с момента запуска в 2009 году первого в России завода СПГ проекта «Сахалин-2»

Как сообщает пресс-служба «Сахалин Энерджи», покупателем юбилейной партии стала японская компания Tokyo Gas, которая в 2009 году вместе с другой японской компанией Tokyo Electric приобрела и первую партию сжиженного природного газа с производственного комплекса «Пригородное», в состав которого входит завод СПГ проекта «Сахалин-2».

По информации «Сахалин Энерджи», Япония является ключевым покупателей сахалинского СПГ. По итогам 2020 года из порта Пригородное в Японию был отгружен самый большой объем СПГ – 51,6%. На втором месте по этому показателю находится Тайвань (17,4%), на третьем – Южная Корея (16,3%), на четвертом – Китай (14,1%).

Всего с момента запуска завода СПГ на начало мая 2021 года «Сахалин Энерджи» на ПК «Пригородное» произвела и отгрузила порядка 130 млн тонн сжиженного природного газа.

Транспортировка СПГ осуществляется зафрахтованными на долгосрочной основе газовозами ледового класса. Одна стандартная партия приравнивается к 65 тыс. тонн СПГ.

По словам главного исполнительного директора «Сахалин Энерджи» Романа Дашкова, в 2020 году компании удалось успешно завершить все запланированные мероприятия и даже расширить географию поставок продукции – в 2020 году партия сахалинского СПГ впервые была доставлена в порт Сингапур.

По данным онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, по итогам 4 месяцев 2021 года «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» отгрузил 3,8 млн тонн СПГ – на 8,9% меньше показателя аналогичного периода 2020 года.

Фото:«Сахалин Энерджи»