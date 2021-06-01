Авиакомпания «АТРАН» получила Европейский сертификат для перевозки животных

Авиакомпания «АТРАН», экспресс-перевозчик в группе «Волга-Днепр», получила сертификат тип 2 (Type 2 Transport certificate), который позволяет компании осуществлять доставку животных в/из и по Европе.

Как сообщили SeaNews в авиакомпании, соответствующий документ сроком действия до 2026 года был выдан после успешного завершения сертификации, которая включала в себя подготовку и предоставление необходимой документации и подтверждение компетенций компании и ее сотрудников в области перевозки живых животных в соответствии с правилами ИАТА по перевозке животных (IATA Live Animals Regulations) и постановлением Совета ЕС 01/2005 от 22.12.2004.

«Транспортировка животных – ответственный многоступенчатый процесс, в котором должны быть задействованы только надежные поставщики услуг. Сертифицированные специалисты (ИАТА LAR), опыт и компетенции, которыми готовы делиться коллеги из «Волга-Днепр» и AirBridgeCargo, входящие в группу, и специализированный флот грузовых самолетов позволяют нам организовывать перевозки различных животных. На текущий момент мы ориентируемся на перевозку племенных суточных цыплят и лошадей», – сказал генеральный директор авиакомпании «АТРАН» Виталий Андреев.

«АТРАН» и ранее перевозила животных, самая значительная перевозка состоялась в 2016 году, когда самолеты перевозчика доставили лошадей Пржевальского в Россию. До настоящего момента компании приходилось получать разовое разрешение на такой перелет, но теперь, с получением сертификата, процесс согласования чартерного или регулярного рейса с живыми животными на борту будет проходить быстрее.

Благодаря современному флоту грузовых самолетов Boeing 737, последний из которых был получен в мае текущего года, авиакомпания «АТРАН» сможет предоставлять заказчикам больше решений по перевозке живых животных.

Напомним, летом прошлого года «Международные украинские авиалинии» обвинили в гибели 38 щенков на борту самолета, совершавшего коммерческий рейс Киев – Торонто. Всего в багажном отсеке самолета Boeing 767 находилось 89 кошек и 550 собак, из них 500 щенков. По прибытии после 12-часового полета 38 щенков были обнаружены мертвыми, многие животные были обезвожены и ослаблены.