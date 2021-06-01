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Российский импорт в первом квартале 2021 года
01.06.2021

Из каких стран сократился импорт в первом квартале 2021 года

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    статистика таможни январь-март 2020

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    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в первом квартале 2021 года в Россию было ввезено товаров на сумму 62,3 млрд долларов, на 16,4% больше по сравнению с первым кварталом 2020 года.

    В физическом выражении импорт снизился на 3,4% до 29,5 млн тонн.

    Наибольшее падение стоимости импорта в абсолютном выражении пришлось на Францию, в процентном – на Французские Южные Территории.

    Лидером по снижению физического объема импорта является Казахстан, в процентах – Каймановы острова.

    Подробный анализ импорта в Россию по итогам первого квартала 2021 года доступен по подписке.


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