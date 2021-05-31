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Ушел из жизни генеральный директор Морского инженерного бюро Геннадий Егоров
31.05.2021

Ушел из жизни генеральный директор Морского инженерного бюро Геннадий Егоров

    • 30 мая в возрасте 55 лет скоропостижно скончался основатель и генеральный директор Морского инженерного бюро, крупнейший проектировщик российского флота, основоположник судостроения в новейшей истории, профессор Геннадий Вячеславович Егоров. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота в одной из соцсетей.

    «Это невосполнимая потеря для морского и речного флота. Ведь за последнюю четверть века по его проектам построено более 400 судов не только для коммерческих предприятий отрасли, но и по заказу Росморречфлота, — говорится в сообщении Росморречфлота. — Такое количество построенных судов — самое лучшее признание судоходных компаний и отрасли не только в России, но и за рубежом».

    Проекты Морского инженерного бюро неоднократно отмечались как лучшие в мире Британским Королевским обществом корабельных инженеров (Royal Institution of Naval Architects).

    Геннадий Вячеславович — человек широчайшего кругозора с энциклопедическими зданиями, с разносторонними интересами и огромным творческим потенциалом, жизнелюбивый и с тонким чувством юмора. Он щедро делился с сообществом своими знаниями. Надежный товарищ, добрый друг и просто приятный и обаятельный человек.

    Светлая память!


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