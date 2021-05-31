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Суда «Гидрографического предприятия» модернизируют за 437 млн рублей
31.05.2021

Суда «Гидрографического предприятия» модернизируют за 437 млн рублей

    • Госкорпорация «Росатом» объявила конкурс на модернизацию исследовательского судна «Григорий Михеев», работающего в составе флота ФГУП «Гидрографическое предприятие» в акватории Северного морского пути (СМП). Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

    Как сообщает пресс-служба Росатома, всего будет модернизировано три судна. Стоимость государственного контракта на модернизацию судна оценивается в 437,8 млн рублей. В 2021 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета должно быть обеспечено финансирование работ в объеме 195,6 млн рублей, в 2022 году – 242,2 млн рублей. Работы должны быть завершены не позднее 11 мая 2022 года.

    Согласно проекту модернизации, выделенные средства будут направлены на замену существующего оборудования в связи с его моральным и физическим износом. Замене подлежат основные элементы энергетической установки, крановое оборудование, система автоматики, спасательные средства, рефрижераторная установка, элементы системы топливоподготовки, паровая котельная установка, радионавигационное и другое оборудование. Также планируется обновить установленный в кормовой части судна жилой блок, рассчитанный на проживание 15 человек.

    Всего в 2021-2024 годах для нужд ФГУП «Гидрографическое предприятие» запланирована модернизация трех судов. Модернизация позволит значительно снизить эксплуатационные расходы и увеличит срок службы каждого судна минимум на 15 лет.

    Также в этом году предприятие примет в эксплуатацию четыре новых гидрографических судна, строящихся на российских верфях: два гидрографических катера проекта Е35.Г и два лоцмейстерских судна ледового класса Ice3 проекта BLV03. 25 мая был объявлен конкурс на строительство головного гидрографического лоцмейстерского судна ледового класса Arc7. Оно позволит расширить объем гидрографических работ за счет увеличения периода навигации, а также исследовать высокоширотные маршруты.


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