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Продуктовый импорт, 3 месяца 2021: поставки белого сахара выросли в 2 раза
31.05.2021

Продуктовый импорт, 3 месяца 2021: поставки белого сахара выросли в 2 раза

    • В Россию за 3 месяца 2021 года было импортировано 59,2 тыс. тонн свежего и мороженого мяса – на 16,1% меньше аналогичного показателя 2020 года. Свежего и мороженого мяса птицы ввезли 41,6 тыс. тонн – на 25,2% меньше, чем в январе-марте 2020 года. Рыбы за отчетный период года было завезено 111,2 тыс. тонн – на 6,4% больше, чем за 3 месяца 2020 года. Поставки изделий и консервов из мяса были на уровне 4,3 тыс. тонн, что на 4,4% меньше, чем годом ранее.

    По данным Федеральной таможенной службы, за январь-март этого года поставки молока и сгущенных сливок составили 29,2 тыс. тонн – на 20,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Импорт сливочного масла составил 37,2 тыс. тонн – на 0,5% меньше показателя 3 месяцев 2020 года. Импортного сыра и творога в январе-марте 2021 года завезли 83,7 тыс. тонн – на 17,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

    Импорт пальмового масла достиг 251,6 тыс. тонн – на 8,9% больше показателя первого квартала 2020 года.

    В январе-марте 2021 года в Россию было ввезено 587,9 тыс. тонн цитрусовых – на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Импорт бананов составил 391,6 тыс. тонн – на 10,7% меньше уровня января-марта 2020 года. Импортных яблок завезли 306,2 тыс. тонн (плюс 6,6%).

    По итогам первого квартала поставки сахара-сырца составили 2,2 тыс. тонн – на 83,3% больше, чем в январе-марте 2020 года. Объем импорта белого сахара составил 28,9 тыс. тонн – в 2 раза больше показателя 3 месяцев 2020 года.

    Поставки кофе на российский рынок по итогам января-марта 2021 года составили 62,3 тыс. тонн (плюс 11,3%), импорт чая составил 39,7 тыс. тонн (плюс 5,9%).

    Отметим, что в марте по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года рост наблюдается в поставках цитрусовых (плюс 6,1% до 175,6 тыс. тонн), рыбы (плюс 32% до 35,1 тыс. тонн), сыра и творога (плюс 22,5% до 28,3 тыс. тонн), белого сахара (в 45,3 раза до 13,6 тыс. тонн) и сахара-сырца (в 2,3 раза до 0,9 тыс. тонн). По остальным исследуемым продуктам питания отмечена отрицательная динамика.

    По сравнению с прошлым месяцем снизились поставки цитрусовых, рыбы и сахара-сырца, по остальным  исследуемым продуктам питания наблюдается рост.

    В марте 2021 года кофе было ввезено 20,7 тыс. тонн – на 13,1% больше показателя  марта 2020 года, но на 4,2% меньше, чем в феврале 2021 года. Чая в Россию завезли 17,5 тыс. тонн – на 23,2% больше, чем в марте 2020 года и на 25,9% больше, чем в феврале 2021 года.

    Отметим, что таможенная стоимость продовольственных товаров в апреле 2021 года составила 2,25 млрд долларов – на 15% больше показателя апреля прошлого года, но на 4,6% меньше, чем в марте 2021 года

     


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