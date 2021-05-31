НМТП выплатит дивиденды за 2020 год

На заседание совета директоров ПАО «НМТП» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров 30 июня 2021 года.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «НМТП» пройдет в заочной форме.

Повестка дня годового общего собрания акционеров включает в себя традиционные вопросы, такие как утверждение годового отчета общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год. Кроме этого, предстоит рассмотреть вопрос распределения прибыли общества за 2020 год и размера дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2020 год.

Как сообщает группа, на заседании советов директоров НМТП было принято решение рекомендовать акционерам на годовом собрании распределить чистую прибыль, полученную в 2020 году в размере более 2,3 млрд рублей (2 327 734 516) следующим образом:

направить на выплату дивидендов чистую прибыль в размере более 1,155 млрд рублей (1 155 588 924) и определить размер дивиденда на одну акцию 0,06 рублей.

на финансовое обеспечение погашения займов общества направить чистую прибыль в размере 1,172 млрд рублей (1 172 145 592)

Отметим, что по итогам 2020 года чистая прибыль по РСБУ снизилась на 96% и составила 2,33 млрд рублей.

На повестке общего годового собрания акционеров будет также стоять вопрос о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

Кроме того на общем собрании необходимо будет избрать членов совета директоров и членов ревизионной комиссии.

Напомним, что в июле 2020 года на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 года было принято решение о выплате дивидендов денежными средствами в размере более 26 млрд рублей (26 000 750 790) и размер дивиденда на одну акцию составлял 1,35 рублей.