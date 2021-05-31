Миллиардная тонна нефти на экспорт через порт Приморск

ПАО «Транснефть» с момента погрузки первого танкера в 2001 году отгрузило на экспорт через ООО «Транснефть — Порт Приморск» (Ленинградская область) в общей сложности миллиард тонн нефти. Юбилейная, миллиардная тонна была отгружена 27 мая 2021 года на танкер «Tigani», сообщает пресс-служба компании.

Всего в порту Приморск обработано 10 076 танкеров, предназначенных для транспортировки нефти, и 4 475 нефтепродуктовых танкеров. Общее количество углеводородов, отгруженных в порту с момента начала работы, достигло 1,1 млрд тонн.

Мощность порта по отгрузке нефти составляет 60 млн тонн в год, нефтепродуктов — 25 млн тонн в год. Экспорт осуществляется в Нидерланды, Финляндию, Швецию, Германию, Великобританию, Францию и другие страны. Для погрузки нефти порт принимает танкеры типа Aframax дедвейтом до 120 тыс. тонн и типа Suezmax дедвейтом до 150 тыс. тонн. Погрузка нефтепродуктов осуществляется на танкеры дедвейтом от 22 тыс. до 150 тыс.тонн (классы танкеров Seawaymax, Panamax, Aframax). Терминал является крупнейшим по перевалке нефти и нефтепродуктов среди портов Северо-Запада России.

Создание на российском побережье Балтийского моря нефтеналивного порта было определено решением правительства РФ в связи с необходимостью диверсифицировать потоки экспорта нефти. Первым танкером, загруженным нефтью в порту Приморск 27 декабря 2001 года в присутствии президента РФ В.Путина, стало судно «Петрокрепость».

В 2008 году был введен в эксплуатацию нефтепродуктопровод Второво – Ярославль – Кириши – Приморск, обеспечивающий экспорт светлых нефтепродуктов в европейские страны (проект «Север»). Первый танкер с нефтепродуктами был отгружен в мае 2008 года. В 2017 году ПАО «Транснефть» завершило работы по реализации проекта «Север-25», что позволило увеличить техническую возможность экспорта дизельного топлива стандарта «Евро-5» через порт Приморск с 8,5 до 25 млн тонн в год.