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Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2021 года вырос на 8,7%
31.05.2021

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2021 года вырос на 8,7%

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    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2021 года вырос на 8,7%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в апреле 2021 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 8,7% относительно показателя апреля прошлого года. Положительная динамика наблюдается в каботаже (+2,4%), импорте (+26,4%) и транзите (+94%), отрицательная – в экспорте (-10,7%).

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в апреле 2021 года соответствовала 36,5%.

    Груженых контейнеров было обработано на 16% больше, чем в апреле 2020 года. Из общего объема груженых 6,8% приходилось на рефконтейнеры, 93,2% – на сухие. 45,8% груженых контейнеров прошли в импорте, 24,5% – в каботаже, 21,5% – в экспорте и 8,2% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров снизилась на 9,1%.

    В апреле 2021 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 60,8%, Восточный обработал 22,4%, на Корсаков приходилось 6,5%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов Дальневосточного и других бассейнов доступна по подписке.


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