Импорт в Россию растет четвертый месяц подряд

В апреле текущего года импорт в Россию из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 22,4 млрд долларов, что почти наполовину (плюс 48,7%) больше аналогичного уровня прошлого года. Напомним, что в апреле 2020 года коронавирус стал причиной самого обвального падения импорта в Россию из стран дальнего зарубежья. Относительно предыдущего месяца импорт в апреле 2021 года, напротив, снизился, но ненамного – на 0,14%.

По данным ФТС, 55,7% суммарной таможенной стоимости импортных поставок составила высокотехнологичная продукция, относящаяся к категории «машиностроительная продукция».

Доля продукции химической промышленности в апреле этого года снизилась по сравнению с прошлым месяцем до 18,2% против 19,2% в марте 2021 года.

10,1% таможенной стоимости импорта в апреле этого года составляло продовольствие, 4,7% – одежда и обувь.

В целом в сравнении с уровнем апреля прошлого года по всем сегментам импортных товаров отмечается положительная динамика. Совсем иная картина наблюдается в сравнении с предыдущим месяцем – практически по всем сегментам импортных товаров отмечен отрицательный результат. Исключение – группа «машиностроительная продукция».

Так, в апреле 2021 года таможенная стоимость группы «машиностроительная продукция» составила 12,5 млрд долларов – на 72,4% больше показателя апреля прошлого года и на 4,3% больше, чем в марте этого года. В апреле 2021 года в группе «машиностроительная продукция» в стоимостном выражении существеннее всего выросли по сравнению с уровнем апреля прошлого года поставки судов и плавучих средств – в 18,9 раза до 1,04 млрд долларов (плюс 3,9% к уровню марта 2021 года). Импорт средств наземного транспорта вырос относительно апреля 2020 года в 2,4 раза до 2,3 млрд долларов, при этом относительно марта 2021 года произошло снижение на 2,8%. Поставки железнодорожных локомотивов в стоимостном выражении сократились на 40,3% относительно показателя апреля прошлого года, в сравнении с мартом этого года они выросли на 6,7% – до 24,2 млн долларов.

Таможенная стоимость группы «химическая продукция» в апреле этого года составила 4,1 млрд долларов – на 24,7% больше показателя аналогичного месяца прошлого года, но на 4% меньше уровня марта этого года. В группе «химическая продукция» существенный рост отмечается в поставках парфюмерно-косметических товаров – плюс 50,7% к апрелю 2020 года (до 287,8 млн долларов), но относительно марта текущего года динамика отрицательная – минус 4,4%. Поставки фармацевтической продукции в стоимостном выражении продолжили расти к уровню апреля 2020 года – плюс 24%, но снизились к уровню марта 2021 – минус 8,1%, суммарная таможенная стоимость товаров этой категории составила 1,061 млрд долларов.

Таможенная стоимость группы «текстильные изделия и обувь» в апреле 2021 года составила 1,05 млрд долларов – на 37,2% больше показателя апреля 2020 года, но на 17,1% меньше уровня предыдущего месяца. Внутри группы относительно показателя апреля прошлого года значительный рост наблюдается в поставках трикотажного полотна – в 2,2 раза (до 23,8 млн долларов). По сравнению с мартом 2021 года импорт трикотажного полотна снизился на 12,5%. Импорт трикотажной одежды вырос в 2,7 раза, до 239,9 млн долларов (минус 15,4% к уровню марта 2021). В марте по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года также произошел значительный рост поставок обуви – в 2 раза, до 207,7 млн долларов(минус 34,2% к уровню марта 2021).

Таможенная стоимость группы «продовольственные товары» в апреле 2021 года составила 2,25 млрд долларов – на 15% больше показателя апреля прошлого года, но на 4,6% меньше, чем в марте 2021 года. Внутри группы по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года можно наблюдать значительное снижение поставок мяса: говядины, свинины и птицы.