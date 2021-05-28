Восьмой 23-тысячник CMA CGM

CMA CGM приняла в эксплуатацию восьмой контейнеровоз вместимостью 23 тыс. TEU, работающий на СПГ. Судно построено на китайской верфи CSSC Jiangnan Shipyard.

Контейнеровоз получил название «CMA CGM Trocadero». Его длина составляет 399,9 м, ширина – 61,3 м.

29 мая «CMA CGM Trocadero» отправится из Китая в Северную Европу. Он будет задействован на сервисе CMA CGM на маршруте Азия – Европа.

Напомним, первый 23-тысячник линии «CMA CGM Jacques Saade», названный в честь основателя компании, был сдан в эксплуатацию в сентябре 2019 года.