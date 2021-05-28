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«Рускон» открыл два представительства в Сибири
28.05.2021

«Рускон» открыл два представительства в Сибири

    • «Рускон», входящий в состав группу компаний «Дело», в мае этого года открыл два новых обособленных подразделения в Красноярске и Иркутске, расширив географию своего присутствия в Сибири. Напомним, что в феврале «Рускон» открыл филиал в Новосибирске

    Как сообщили SeaNews в группе «Дело», новые офисы будут предоставлять весь комплекс транспортно-экспедиторских услуг, организуя коммерческую работу с широкой номенклатурой грузов.

    По словам руководителя новосибирского филиала «Рускона» Владимира Костякова, курирующего вновь созданные подразделения, высокая концентрация экспортеров предоставляет широкие возможности для развития бизнеса компании в Сибирском регионе. Открытие обособленных подразделений позволяет на месте курировать действующие проекты, а также расширить портфель клиентов.

    «Приоритетным направлением подразделений является развитие поездных сервисов и повышение синергетического эффекта от взаимодействия с представительствами ПАО «ТрансКонтейнер», давно активно работающими в Сибири», – отметил В.Костяков.

     

    Фото – БЦ «Троицкий» в Иркутске


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