Очередная партия грузов в интересах Минобороны на Землю Франца-Иосифа

Судно «Спарта III» доставило очередную партию строительных грузов в интересах военно-строительного комплекса Минобороны России на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Вес грузовой партии составил 8 тыс. тонн, сообщает пресс-служба компании.

Всего за апрель-май этого года судно совершило три последовательных кругорейса из порта Мурманск, доставив на Землю Александры около 24 тыс. тонн грузов различной категории, включая аэродромные плиты, инертные строительные материалы, модульные блоки, 20- и 40-футовые контейнеры с продуктами и строительными материалами.

Строительные материалы предназначены для возведения объектов в северных широтах в рамках программы развития Арктики, в частности строительства самого северного всесезонного аэродрома России.

Выгрузка производилась круглосуточно силами экипажа судна судовыми кранами на заблаговременно оборудованную грузовую площадку в месте постановки в ледовом припае острова Земля Александры. Экипаж сработал отлично. Темп выгрузки составил более 1,5 тыс. тонн в сутки, что позволило сократить плановое время на выгрузке более чем в 2 раза.

Дополнительно в интересах заказчика обратным рейсом судно осуществляет вывоз в порт Мурманск дорожно-строительную колесную и гусеничную технику общим весом более 300 тонн для последующей передислокации на другие строительные площадки Арктики.

Учитывая суровые погодные условия Арктики, ледокольную проводку от кромки льда, постановку и вывод из ледового припая т/х «Спарта III» осуществлял дизель-электрический ледокол «Владивосток».

Универсальный сухогруз «Спарта III» предназначен для транспортировки контейнеров, техники и грузов различного класса (включая негабаритный). Судно оснащено двумя кранами, грузоподъемностью 350 тонн каждый. В 2020 году теплоход прошел освидетельствование на соответствие Полярному кодексу, что позволяет эксплуатировать судно в полярных водах. Корпус судна покрыт специальным ледостойким покрытием. На судне установлена аппаратура связи ГМССБ класса А4 для работы в высоких широтах.